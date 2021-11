Itapemirim | Educação promove curso online sobre competências socioemocionais

Formação continuada. A Prefeitura está promovendo o 1º curso de Ensino à Distância (EAD) com o tema “Competências Socioemocionais na Educação”, dirigido a professores e servidores da educação de Itapemirim. O curso online será realizado entre 17 de novembro e 3 de dezembro.

As inscrições serão realizadas a partir desta terça-feira (9) até a próxima sexta-feira (12), por meio do link http://ead.itapemirim.es.gov.br/ava/ a ser encaminhado aos servidores pelos diretores e especialistas em educação das escolas. O módulo terá uma carga horária de 60 horas.

A atividade formativa será desenvolvida por meio da Plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), da Secretaria Municipal de Educação. A ferramenta integra um conjunto de sistemas adquiridos para informatizar e otimizar os processos de documentação escolar, regulação de pessoal, ferramentas educacionais e agora está sendo utilizada na formação de profissionais da educação.

O objetivo do curso é incorporar as competências e habilidades socioemocionais ao processo educativo, considerando as transformações vivenciadas no cenário educacional, que influenciam de forma direta no desenvolvimento e melhoria do desempenho acadêmico da criança e do adolescente.

De acordo com a Secretaria de Educação, as competências estão hoje dissociadas do processo educativo moderno, já que o desenvolvimento das competências socioemocionais não é só de responsabilidade das famílias, mas de todos os envolvidos no processo educativo do indivíduo.