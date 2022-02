Elden Ring já é um dos jogos mais bem avaliados da história

today23 de fevereiro de 2022 remove_red_eye69

Elden Ring é um game bastante aguardado pelo público, e ao menos para a mídia internacional todas as promessas foram cumpridas com louvor. Uma prova disso é que o game já figura na lista dos títulos com melhores médias no Metacritic.

No momento da publicação desta notícia, o game era o 15º mais bem avaliado com 97 de média na versão para PlayStation 5 (e 95 nas edições para Xbox Series X/S e PC), e existe a chance de que essa colocação melhore um pouco mais ao longo dos próximos dias. No caso da plataforma da Sony, 24 dos 40 sites que registraram suas notas atribuíram nota máxima ao RPG.

Já no caso de outro agregador de notas bastante famoso, o OpenCritic, Elden Ring é o segundo mais bem avaliado até o momento, somando também 97 pontos. Com isso, ele ficou à frente de concorrentes como The Legend of Zelda: Breath of the Wild e perde apenas para Super Mario Odyssey. Nessa plataforma, 44 veículos fizeram com que o game recebesse a nota máxima.



Comparado com outros trabalhos da FromSoftware, o título mais recente também se mostra superior e comprova a qualidade que o estúdio coloca em seus trabalhos — algo notado pela equipe do Voxel em sua análise.



Elden Ring estará disponível para todo o público a partir da próxima sexta-feira (25) – e claramente uma boa pedida para aproveitar durante o Carnaval.



fonte Tec Mundo