Eleição de Conselheiro Tutelar de Presidente Kennedy: conheça os candidatos

today18 de setembro de 2023 remove_red_eye38

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e da prefeitura de Presidente Kennedy, realizará no dia 1º de outubro de 2023, de 8h às 17h, a eleição para a escolha de membros do Conselho Tutelar de Presidente Kennedy para o quadriênio 2024/2027.

De acordo com as normas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), estão aptos a votar nas eleições para conselheiro tutelar de Presidente Kennedy os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular e inscritos até 90 dias antes da data da eleição.

Para participar, basta comparecer ao local de votação com título de eleitor e documento de identificação com foto. Cada eleitor pode votar em apenas um candidato. A votação não é obrigatória e não é necessário justificar.

O Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, tendo como atribuições atender e aconselhar pais e responsáveis na aplicação das medidas previstas no Estatuto, assim como apresentar à Justiça casos de descumprimento da lei, entre outras funções.

LOCAIS DE VOTAÇÃO

Os locais de votação e as seções eleitorais serão as mesmas utilizadas nas eleições ordinárias, realizadas pela Justiça Eleitoral, com exceção de algumas seções que foram agregadas e consequentemente o local de votação foi alterado. Fiquei atento a lista abaixo:

– Boa Esperança – Creche de Boa Esperança (votam eleitores das seções eleitorais de Boa Esperança);

– Centro, Presidente Kennedy – Escola Estadual de Presidente Kennedy (votam eleitores das seções eleitorais do Centro, Cancelas e Monte Belo);

– Gromogol – Escola Pluridocente de Gromogol (votam eleitores das seções eleitorais de Gromogol e Bom Jardim);

– Jaqueira – Escola Municipal de Jaqueira (votam eleitores das seções eleitorais de Jaqueira);

– Marobá – Creche Liane Quinta (votam eleitores das seções eleitorais de Marobá);

– Mineirinho – Escola Pluridocente de Mineirinho (votam eleitores das seções eleitorais de Mineirinho e Bela Vista);

– Santa Lúcia – Escola Pluridocente de Santa Lúcia (votam eleitores das seções eleitorais de Santa Lúcia e Água Preta);

– Santo Eduardo – Escola Pluridocente de Santo Eduardo (votam eleitores das seções eleitorais de Santo Eduardo);

– São Paulo – Escola Pluridocente de São Paulo (votam eleitores das seções eleitorais de São Paulo);

– São Salvador – Escola Municipal de São Salvador (votam eleitores das seções eleitorais de São Salvador).

Ressaltamos que somente os eleitores do município de Presidente Kennedy estão aptos a votar.

CONHEÇA OS CANDIDATOS COM SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS