ELEIÇÕES 2020 | Em Piúma, Martha Scherrer e Samuel Zuqui, oficializam as candidaturas amanhã (16)

today15 de setembro de 2020 remove_red_eye139

As convenções partidárias para escolha dos candidatos ao cargo de prefeito, vice-prefeito e vereador entram na reta final. Os partidos políticos têm até amanhã para definir os nomes que entrarão na disputa.

Duas siglas já confirmaram seus candidatos ao Executivo, durante as convenções: Juninho Taylor e Adalberto Araújo (PSL/Podemos/PL); Alessandra Zouain e Robson Louzada (PRTB).

Em Piúma se nada mudar nas próximas horas, pelo menos mais quatro nomes, além de Martha Scherrer e Samuel Zuqui, devem ser anunciados para a eleição à Prefeitura de Piúma: Paulo Cola; Carlos Delaroli; Moacir Lima e Dr. Glauco.

Moacir Lima (PSB) e Dr. Glauco (Republicanos) estão ensaiando uma dobradinha. Vamos aguardar esse desfecho, que deve acontecer hoje, dia 15, na convenção que está sendo realizada.

O partido Patriota vai realizar sua convenção partidária amanhã, dia 16, confirmando a candidatura de Martha Scherrer à prefeitura de Piúma e seu vice, que está gerando uma grande expectativa na população.

O evento acontecerá no Spaço Delta, no bairro Scherrer, na rua do MEPES, às 20h, e respeitando todos os protocolos de proteção contra a Covid-19.

Samuel Zuqui também vai oficializar amanhã, dia 16, sua candidatura no Espaço Avalon, na Av. Beira Mar, às 19h.

Fonte r1online.com.br