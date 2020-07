ELEIÇÕES 2020 | Marcelo Santos não vai disputar prefeitura de Cariacica

Apontado como principal nome na disputa pela prefeitura de Cariacica nas eleições deste ano, o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) anunciou em suas redes sociais, nesta quinta (30), que não concorrerá ao cargo em 2020. Em pronunciamento veiculado, destacou seu compromisso com o Espírito Santo e a responsabilidade da Assembleia Legislativa no enfrentamento à crise causada pelo novo coronavírus.

Natural de Cariacica, Marcelo Santos disse ter o sonho de ser prefeito da cidade que mora até hoje, mas lembrou das conquistas ao longo dos mandatos de deputado estadual, importantes para a cidade em tempos de crise. “Graças ao morador de Cariacica, tive a oportunidade de escrever uma nova página na história do Espírito Santo quando cheguei na Assembleia, transformando o Estado em exemplo de boas práticas de gestão pública, sempre defendendo os interesses da nossa cidade”, lembrou elencando obras e serviços que beneficiaram Cariacica ao longo do tempo. “Mas não posso fechar os olhos à crise que hoje afeta o mundo inteiro e teremos uma tarefa gigantesca pela frente de enfrentar, junto aos demais Poderes, esta que talvez seja a maior crise de todos os tempos”, complementou Marcelo.

O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, elogiou a decisão de Marcelo Santos. “Queria parabenizar essa lucidez do Marcelo como cidadão, como político, por conta do momento desafiador que estamos vivendo, ouvindo nosso governador (Renato) Casagrande e vendo a necessidade dos capixabas do apoio da Assembleia. O amor ao Espírito Santo, tenho certeza, pesou bastante nessa decisão pois teremos momentos muito difíceis de agora pra frente e sei que o Marcelo tem papel fundamental no diálogo da Assembleia com os demais Poderes, com o governador, com a sociedade, com os prefeitos, de forma fácil e ágil, um parceiro das cidades capixabas”, avaliou Gilson Daniel, que também preside o Podemos no Espírito Santo.

“Como presidente do Podemos, gostaria de ter o Marcelo como candidato, mas essa decisão é lúcida e nós o acompanhamos, pois somos aliados de primeira hora em todas as reflexões. O Podemos estará unido para que possamos fazer a maior bancada e participar, efetivamente, do mandato através da Câmara de vereadores. Cariacica ganha com essa decisão. Perde um gestor, mas ganha um parlamentar que tanto ajuda Cariacica. O capixaba precisa bater palmas pro Marcelo, que continuará sendo esse deputado que tanto ajuda nosso estado”, complementou o dirigente partidário.

Confira a íntegra do pronunciamento do parlamentar:

“Hoje, eu quero conversar diretamente com você, morador da nossa querida Cariacica.

Frequentemente, muitas pessoas, quando me encontram nas ruas ou mesmo nas redes sociais, têm me perguntado: ‘e aí, Marcelo, você vem candidato a prefeito nestas eleições?’

Hoje, me sinto no dever de responder a cada um de vocês, homens e mulheres, que tanto se preocupam com o futuro da nossa cidade. Para isso, preciso voltar a 2002, quando você, morador de Cariacica, me deu a oportunidade de exercer o meu primeiro mandato de deputado estadual. Naquela época, o crime organizado ditava as regras na administração pública estadual. Vivíamos uma grave crise econômica e institucional e nosso estado não tinha capacidade de investimento e a prestação de serviços era precária, os índices de violência eram altíssimos e faltava infraestrutura e saneamento básico. Os servidores não recebiam seus salários há meses. Era um verdadeiro caos!

Mas, com o trabalho de muitas mãos, mudamos essa realidade e graças a você, tive a oportunidade de ajudar a escrever uma nova página na história do espírito santo.

Juntos – governo, Assembleia Legislativa, demais poderes constituídos e sociedade organizada – transformamos nosso estado em exemplo de boas práticas de gestão pública, passando a ser destaque no cenário nacional. E eu, como deputado estadual, tive a honra de participar ativamente da construção desse novo Espírito Santo, atuando sempre em favor do nosso município! Foram muitas conquistas para Cariacica!

Lembra o caminho a percorrer até chegar em Vila Velha? Hoje temos a Rodovia Leste Oeste. Não tínhamos a Avenida Alice Coutinho. E a orla de Porto de Santana? Hoje está totalmente urbanizada e bonita. Nossa cidade não tinha uma unidade do Corpo de Bombeiros, não tinha o “Faça Fácil” para concentrar vários serviços em um único lugar e o Kléber Andrade? Hoje recebemos jogos nacionais e até internacionais em nossa cidade. Além disso, ainda posso citar o Contorno de Aroaba e o Trevo da Ceasa que hoje facilitam o trajeto e dão segurança ao motorista.

Mas nada disso foi tarefa fácil. Tudo isso é parte de uma história de trabalho e dedicação à nossa cidade!

E eu tenho um sonho: ser prefeito de Cariacica! Mas não posso fechar os olhos à crise que o Espírito Santo está enfrentando agora. A pandemia que hoje afeta o mundo inteiro, também nos atinge gravemente, além de – lamentavelmente – ceifar muitas vidas, está abalando a nossa economia. Teremos uma tarefa gigantesca pela frente.

E não posso, em nenhuma hipótese, fugir da minha responsabilidade de representar os capixabas na Assembleia Legislativa e enfrentar, junto aos demais Poderes, esta que talvez seja a maior crise de todos os tempos.

Após esse necessário período de isolamento social, teremos de enfrentar, por alguns anos, uma grave recessão econômica. E a Assembleia Legislativa, mais uma vez, será palco de decisões que serão essenciais para a retomada da normalidade.

Assim, junto com a minha família, colaboradores e amigos, decidi que não disputarei o cargo de prefeito da nossa Cariacica.

Na Assembleia, continuarei defendendo os interesses da nossa cidade e do Espírito Santo, atuando firmemente para que os impostos pagos por cada um de nós sejam revertidos em obras e serviços públicos de qualidade.

Mas, mesmo não disputando a prefeitura, não vou me furtar de participar ativamente do processo eleitoral, apoiando um candidato que reúna as qualidades necessárias ao enfrentamento do difícil momento político e econômico que estamos vivendo.

Reafirmo aqui meu compromisso com cada um de vocês: irei em busca de boas e novas parcerias, fazendo com que Cariacica retorne aos trilhos do desenvolvimento econômico e social para que, num futuro próximo, possamos morar na cidade que sempre sonhamos!

Continuem contando comigo! Tudo isso vai passar!”

Marcelo Santos

Deputado Estadual

