GUARAPARI: Bárbara Hora coloca seu nome à disposição do PT para as eleições municipais

today20 de julho de 2023 remove_red_eye257

A cidade de Guarapari está agitada com os preparativos para as próximas eleições municipais. Os rumores sobre os possíveis sucessores do atual prefeito, Edson Magalhães (PSDB), estão fervendo nos bastidores políticos do município.

Vários nomes são citados nas listas que circulam nos bastidores: tem nomes de vereadores, deputados, empresários, ficha suja, servidores públicos, etc. A grande incógnita é qual será o candidato apoiado pelo prefeito em exercício.

Nas últimas eleições, a cidade contou com nove candidatos, mas agora há especulações mais fortes estão em torno de candidatos que possui relação com a dita geopolítica estadual e nacional. Neste contexto sobressaem os nomes de Rodrigo Borges (REPUBLICANO), Gedson Merízio (PODEMOS), Wendel Lima (MDB), Zé Preto (PL) e Bárbara Hora (PT).

Rodrigo Borges (REPUBLICANO). Gedson Merízio (PODEMOS).

Wendel Lima (MDB). Zé Preto (PL).

Bárbara Hora (PT).

Quem Edson Magalhães irá apoiar?

A quem jura que nem o próprio prefeito sabe. Outros juram que Edson já escolheu, mas só irá falar no momento certo para não queimar a largada. Mas o certo é que o prefeito, aliado de primeira hora do atual vice-governador, irão indicar um nome, pois todos sabem que Ricardo Ferraço tem pretensões eleitorais de suceder o governador e para isso precisa eleger uma base forte de prefeitos.

Quem perdeu espaço e prestígio no grupo de Edson foi o atual presidente da Câmara de Vereadores, Wendel Lima, que rompeu publicamente com o prefeito após eleições do ano passado e buscou abrigo no MDB, da ex-Senadora derrotada nas últimas eleições, Rose de Freitas.

A dúvida é, Wendel terá condições objetivas para montar partido na cidade? Chapa de vereadores e ainda sustentar sua candidatura a prefeito? Pela atual situação o vereador terá muito trabalho pela frente. Sem contar as investidas de outros partidos no próprio MDB, sigla conhecida em ficar bem posicionada nos governos. Recentemente a própria Rose de Freitas foi vista almoçando com os deputados João Coser e Thiago Hoffaman, certamente Guarapari entrou na pauta.

Polarização Nacional

Em Guarapari, tanto Manato quanto Bolsonaro, obtiveram a maioria dos votos, o que explica o fato de a maioria dos possíveis candidatos terem vínculos políticos com o ex-presidente Bolsonaro e buscarem os votos dos Bolsonaristas, com exceção da candidatura do PT.

Algumas lideranças na cidade afirmam que esta polarização nacional entre Bolsonarista liderada pelo PL e Lulistas liderada pelo PT, ainda irá dar o tom nas próximas eleições, reflexo da disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro.

Nesta lógica os pré-canditados mais próximos de Bolsonaro e Lula levam vantagem na corrida eleitoral. O atual Deputado Estadual, Zé Preto, é o favorito, porém o deputado enfrenta dois problemas. Recentemente ele afirmou na imprensa que não terá a legenda do PL, porque o Senador Magno Malta e a cúpula do partido no estadual não estão satisfeitos com sua postura de apoiar o governador Renato Casagrande na Assembleia.

Outro problema é que caso o deputado resolva concorrer será por outro partido. Lideranças do PL de Guarapari afirmam que o partido irá exigir o mandato do deputado, o que fará Zé Preto, se ficar no PL, não concorrer a prefeitura e se sair fica sem mandato.

Por outro lado o PT afirma que lançará candidato, apesar da rejeição que o PT enfrenta na cidade, a possível candidata do partido mostra-se entusiasmada: “Estou à disposição do PT e desejo disputar a prefeitura. Isso dependerá apenas da decisão do partido e de sua direção. Fiquei muito animada com a eleição dos companheiros do PT. Guarapari contribuiu muito bem para a eleição de Lula, Jack Rocha e Helder para o Congresso Nacional, Iriny e João para a Assembleia Legislativa. Fizemos campanha para Lula e Casagrande aqui, então acredito que este é o momento de construirmos uma ponte para que Guarapari trabalhe em prol do desenvolvimento e da responsabilidade social”.

Ao ser procurado, o presidente do PT Municipal, Henrique Honorato, afirmou que o partido possui bons nomes para a chapa de vereadores e que a pré-candidata dele para a prefeitura é Bárbara Hora. “É preciso respeitar as instâncias do partido, mas minha pré-candidata é Bárbara. Por isso estamos trabalhando juntamente com outros partidos para consolidar o nome dela”.

Embora a pré-campanha ainda não tenha começado oficialmente, nos bastidores políticos muitas movimentações já estão em curso. Fica a dúvida sobre como o governador Casagrande se posicionará. Dos candidatos mencionados, apenas Bárbara Hora e Gedson Merízio têm proximidade com o governo estadual. Será que o prefeito Edson Magalhães apoiará algum desses nomes, ou surgirá um candidato do próprio ninho tucano? A resposta ainda está por vir.