Em 15 dias três novas unidades de saúde são entregues em Itapemirim

today27 de agosto de 2021 remove_red_eye28

Em menos quinze dias, a Prefeitura de Itapemirim entregou três novas unidades de saúde à população, sendo uma em Graúna e outra no Distrito de Rio Muqui. Na manhã desta sexta-feira (27) foi a vez de entregar a Unidade Básica de Saúde na localidade de Bom Será, no Distrito de Piabanha do Norte.

A unidade vai contar com dois consultórios, recepção e antessala para os atendimentos médicos, em dias alternados, por parte de um clínico geral, um pediatra e dentista. A edificação da UBS passou por reformas hidráulica, elétrica e pintura, além de receber novo mobiliário com mesas e cadeiras.

“É preciso cuidar das pessoas. E mesmo diante de toda dificuldade que possa surgir, toda sexta-feira nós estamos entregando uma obra ou um serviço. E hoje estamos aqui para mais essa entrega”, destacou o prefeito Thiago Lopes durante a cerimônia de inauguração da UBS.

E continuou: “Há cinco anos atrás uma senhora da comunidade me pediu a construção da unidade de saúde aqui. Eu nem prefeito era na ocasião. Mas respondi a ela que iria falar com o então prefeito e também que se Deus me desse essa condição, eu mesmo iria construir uma UBS nesse lugar”, relembrou.

Presente no evento, o deputado estadual Alexandre Quintino, destacou a importância da unidade de saúde para a comunidade. “São entregas significativas que trazem benefícios e mais dignidade para as pessoas daqui. Ficará na história”, enfatizou

A moradora Maria Carmelita Bueno Costa, 54 anos, avaliou positivamente a iniciativa da prefeitura. “A gente precisava muito de uma unidade de saúde aqui porque antes, demorávamos quase uma hora até chegar no Retiro em busca de uma consulta médica”, contou.



“Bom é pouco, é ótima. Vai facilitar em muito a nossa vida porque a outra UBS é muito longe”, concordou Maria Helena Barbosa, 50 anos, outra moradora da localidade.

Ao final, o prefeito Thiago Lopes ainda convidou a todos para solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para construção de casa populares a ser realizada na próxima sexta-feira (3), na sede da PMI, na Vila de Itapemirim.

Participaram do evento o vice-prefeito Nilton César Soares Santos, os vereadores Júlio César Ferreira de Magalhães e Lucimar Alves Soares, além de lideranças comunitárias e moradores.