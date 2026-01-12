Obras de abastecimento de água em comunidade quilombola de Degredo avançam

Acordo de Cooperação entre a prefeitura municipal de Linhares e a Samarco garante o investimento necessário para a infraestrutura, que atenderá cerca de 300 edificações na região

As obras para o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na comunidade de Degredo, em Linhares (ES), vêm sendo executadas desde novembro do último ano, como previsto no Termo de Cooperação assinado em junho de 2025 entre a prefeitura municipal de Linhares e a Samarco. O SAA Degredo vai atender a aproximadamente 300 edificações, abrangendo residências, comércios locais e bens públicos.

A construção é um dos projetos previstos no Novo Acordo do Rio Doce, firmado entre a Samarco, suas acionistas, entes do Poder Público e instituições de Justiça.

“Essa implementação representa um avanço significativo na garantia do acesso à água potável na região. A iniciativa também visa reconhecer e respeitar os direitos das comunidades quilombolas, com medidas específicas para assegurar uma reparação definitiva”, afirma Daniel Ramos, gerente de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da Samarco.

Na oportunidade da assinatura do Termo, o prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, já reconhecia a importância da obra: “Esta realização simboliza uma conquista da comunidade que aguarda há muito tempo por essa obra, além do compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida, a saúde e o bem-estar da população de Degredo. Ao modernizar nossa infraestrutura de abastecimento, garantimos água de qualidade e promovemos o desenvolvimento sustentável da região”.

Mais sobre o projeto

O sistema será implantado através da captação de água em poço profundo. Após o tratamento, a água será armazenada em um reservatório elevado e distribuída por meio de aproximadamente 66 km de rede.

O prazo estimado para a conclusão da primeira etapa do Sistema é 2027, com conclusão total prevista para março de 2028.

Após a entrega da estrutura de abastecimento, a operação ficará sob responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Linhares. Foi acordado um período de 12 meses de operação assistida em conjunto com o SAAE após a conclusão das obras.

Reflexos na comunidade

Poderá haver interdições parciais de vias ou restrições pontuais em trechos mais estreitos em razão das obras. Todas as intervenções serão devidamente informadas e sinalizadas, com acompanhamento de equipes utilizando o sistema de “pare e siga” para controle do tráfego local.

Serão instaladas sinalizações em todos os trechos, garantindo mais segurança e organização no trânsito local. A limpeza e a recomposição das vias serão realizadas ao final de cada trecho executado.

Em caso de dúvidas, a comunidade poderá acionar a Samarco pela Central de Relacionamento 0800 033 8485.