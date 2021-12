Em busca do quarto título, Fernanda Mazzelli disputa Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu

Contemplada pelo Bolsa Atleta, da Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport), a lutadora Fernanda Mazzelli vai em busca do quarto título do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece até domingo (12), na Califórnia, nos Estados Unidos. A edição de 2020 do evento foi cancelada em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Colecionando os títulos das edições de 2012, 2015 e 2016, a capixaba Fernanda Mazzelli é faixa preta e luta na categoria peso-pesado. Em 2021, a atleta intensificou a preparação nos Estados Unidos, visando aumentar a coleção de mundiais.

“O Bolsa Atleta me ajuda a investir nos treinos, na minha preparação física e nas competições, como o Mundial, período em que estou fazendo uma preparação nos EUA. A expectativa é a melhor possível e vou lutar com garra para trazer mais um título”, disse Fernanda Mazzelli.



Além da lutadora, o piloto Sandro Hoffmann, que também é contemplado pelo Bolsa Atleta, disputa a última etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, em Campos do Jordão, São Paulo. As corridas acontecem neste sábado (11) e no domingo (12), ambas com largada às 8 horas.



Na edição deste ano, o atleta, que só perdeu uma etapa, já é declarado campeão na categoria over 45. Mesmo se perder, os adversários só conseguem alcançar o segundo lugar.



“O Bolsa Atleta é fundamental para participar dos eventos e custear a manutenção dos equipamentos. Por conta da pandemia, os valores de diversas coisas aumentaram. Então, o bolsa é de extrema importância para me manter na competição”, disse Sandro Hoffmann.



Bolsa Atleta

Neste ano, o Programa Bolsa Atleta está beneficiando 151 atletas e paratletas de alto rendimento, 30 a mais que no ano passado, alcançando um recorde no número de bolsas concedidas. O auxílio financeiro mensal varia de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total da Sesport no programa é de R$ 2,3 milhões.



O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.