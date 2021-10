Em fase de conclusão Igreja de Nossa Senhora do Rosário recebe visita de arcebispo

Nesta quinta-feira (07) a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vitória (ES), recebeu a visita do arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos. Obras no templo contam com investimentos de R$ 350 mil do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na visita, Dom Dario Campos deu bênçãos em comemoração ao dia de Nossa Senhora do Rosário e ao plantio de novas palmeiras no local.

Com recursos provenientes de emenda parlamentar, as intervenções incluem serviços de conservação do monumento e contenção estrutural. As melhorias vão devolver a igreja fiéis e turistas: celebrações e visitas estão suspensas desde maio de 2019 devido aos riscos no acesso ao bem cultural. Iniciados em 2020, os trabalhos estão previstos para serem finalizados em dezembro.

O escopo das intervenções contempla a resolução de problemas estruturais dos muros, serviços no sistema de drenagem, recuperação da rampa metálica e das alvenarias, pintura externa e instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, dentre outras ações.



“É com grande alegria que chegamos à fase final dessa importante obra no centro da capital do nosso Estado. Após mais de dois anos fechada, mostrar o resultado da obra no dia de Nossa Senhora do Rosário é muito gratificante. Em breve os fiéis e turistas poderão contemplar esse bem cultural tão precioso para a memória e história do país”, enaltece a superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Taveira.



“A recuperação preserva não só o monumento, mas a nossa história religiosa e cultural iniciada há mais de dois séculos e meio. A cidade de Vitória recebe um presente, particularmente o centro da capital é beneficiado, os visitantes e turistas poderão conhecer a igreja e um pouco da nossa história capixaba. Somos muito gratos e felizes com todos os parceiros que se envolveram nesse projeto de tamanha importância para nossa cidade e para os devotos de Nossa Senhora do Rosário”, exalta o pároco da Catedral Metropolitana de Vitória, Padre Renato Criste.



Situada no alto de uma longa escadaria, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Vitória (ES), se destaca na paisagem capixaba. Tombada em 1946, a igreja está inscrita no Livro do Tombo Histórico do Iphan.



Mas a história da edificação começa muito antes, pois a construção remonta ao ano de 1765. Na época, encontrava-se afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória e a entrada principal do templo era voltada para o mar.



De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo do tempo a edificação testemunhou o crescimento da cidade ao redor, sem deixar de permanecer como um marco para os capixabas e para o Patrimônio Cultural Brasileiro.



foto Walace Bonicenha