Em parceria inédita, Herança Negra e Macucos se reúnem em novo single

today30 de outubro de 2024 remove_red_eye118

Dando continuidade à celebração dos 26 anos de carreira, a banda Herança Negra lança, nesta sexta-feira (1), às 21 horas, no Brizz, em Vitória, “Há dias”, seu novo single, acompanhado de videoclipe. A música conta com a participação especialíssima do Macucos, em um feat inédito.

“Há dias”, de autoria do cantor Jon Santos, vocalista do Herança Negra, narra a história de um casal que, após uma briga, se vê preso em um ciclo de desentendimentos. “A canção mergulha na vulnerabilidade emocional de cada um, mostrando como a falta que sentem um pelo outro os impede de seguir em frente”, revela o autor da canção. Frases poéticas revelam a luta interna, onde o amor ainda é forte, mas as mágoas do passado criam barreiras difíceis de serem superadas.

A parceria com o Macucos era uma vontade antiga dos músicos integrantes do Herança Negra – Jon Santos (vocal), Nelinho P2 (contrabaixo) e Barol (teclados e beatmaker). “Estamos muito felizes por finalmente esse encontro musical ter acontecido. O resultado está incrível”, declara Jon.

O cantor Fred, vocalista do Macucos, também celebra a parceria. “Foi um prazer receber esse convite da galera do Herança, eu, John e Barol sempre trocamos essa ideia de que Macucos e Herança precisavam fazer algo juntos e recebo esse convite com maior gratidão, maior amor, maior carinho. Eu tenho certeza de que a galera vai receber com muito amor e carinho esse som”, destaca.

Cenários do videoclipe

A gravação do videoclipe aconteceu em diversos bairros de Vitória, como Jesus de Nazareth, Enseada do Suá, Curva da Jurema e Camburi. O roteiro é assinado por John Santos e a direção é do renomado Rodrigo Pysi.

O audiovisual foi feito com apoio do Fundo Municipal de Cultura, da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vila Velha, com recursos da Lei Paulo Gustavo e estará disponível nesta sexta-feira (01), a partir de meio dia, no canal do Herança Negra no Youtube – http://www.youtube.com/c/HerançaNegraOficial

Serviço

Show Herança Negra – lançamento da canção “Há dias” e do videoclipe

Data: 01/11 (sexta-feira), às 21 horas

Local: Brizz (Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 – Enseada do Suá, Vitória)

Entrada gratuita