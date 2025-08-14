Em três anos, Serra economiza mais de R$ 24 milhões com processos digitais

Em um país onde burocracia e papelada ainda são ligados ao serviço público, a Prefeitura da Serra mostra que é possível fazer diferente e melhor. Desde 2022, quando iniciou a transformação digital de seus processos administrativos, o município vem colhendo resultados expressivos.

Nos últimos três anos, a economia gerada pela eliminação do uso de papel ultrapassou R$ 24,5 milhões. Além disso, foram preservadas 1.524 árvores e deixaram de ser usadas mais de 15 milhões de folhas de papel, uma transformação com impacto real nas finanças e no meio ambiente.

De 2024 até agora, já foram abertos cerca de 165 mil processos totalmente digitais, que tramitam com mais agilidade, segurança e sem risco de extravio. São mais de 500 serviços ofertados por meio de processos eletrônicos que tramitam e geram resposta ao cidadão no mesmo dia. A transformação digital, antes vista como uma promessa, virou prática concreta — e coloca a Serra em posição de destaque entre os municípios brasileiros.

Um modelo de gestão pública inovadora

Embora algumas capitais e grandes centros urbanos também tenham avançado na digitalização — como São Paulo, Curitiba e Recife — a Serra chama atenção por integrar inovação tecnológica com propósito e resultados mensuráveis. No Espírito Santo, o município serrano é que tem mais tipos processuais.

A média nacional ainda caminha para digitalizar completamente os serviços públicos, segundo dados da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de TIC (ABEP-TIC), que afirmam que menos de 20% dos municípios brasileiros têm gestão de processos 100% digitalizada. A Serra não apenas já atingiu esse patamar, como agora avança para a próxima etapa: usar dados e inteligência artificial para antecipar as necessidades da população.

“A transformação digital da Prefeitura da Serra está apenas no começo, mas os resultados já são visíveis. Com foco em inovação e no uso estratégico da tecnologia, o município está construindo um futuro mais eficiente, seguro e acessível para seus cidadãos”, afirma o secretário de Inovação e Tecnologia, Pedro Trindade.

Um novo portal, com linguagem simples e atendimento virtual

Como parte do pacote de inovação, será lançado em breve o novo site institucional da Prefeitura, com design mais intuitivo, linguagem simples e uma assistente virtual integrada. O objetivo é que qualquer cidadão, independentemente de familiaridade com tecnologia, possa ser guiado na resolução de problemas em tempo real.

Essa é uma aposta clara na simplicidade, acessibilidade e inclusão digital — valores ainda pouco disseminados nas administrações públicas do Brasil.

“A Serra mostra que investir em tecnologia não é apenas modernizar. É cuidar melhor das pessoas, do orçamento público e do meio ambiente. Uma prefeitura que avança para o futuro com os pés no presente e um olhar atento ao que realmente importa: o cidadão”, avalia a subsecretária de Inovação, Franciele Bezerra.