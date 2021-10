Em visita a Montanha, deputado destina mais de meio milhão para investimentos na cidade

today11 de outubro de 2021 remove_red_eye52

O recurso será usado na reforma de escolas municipais e compra de computadores (R$ 350 mil); aquisição de dois tratores cortadores de grama e de um veículo Strada Freedom 1.3 (R$ 100 mil); além de melhorias no Santuário do Imaculado Coração de Maria, no distrito de Vinhático, no valor de R$ 80 mil

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) esteve no município de Montanha, no Norte do Estado, e anunciou mais de meio milhão em recursos para a cidade, que serão empregados na reforma das escolas municipais e compra de computadores (R$ 350 mil); além da aquisição de dois tratores cortadores de grama e de um veículo Strada Freedom, 1.3, que totalizam mais R$ 100 mil.

Bruno também se comprometeu com a reforma do Santuário do Imaculado Coração de Maria, no distrito de Vinhático, no valor de R$ 80 mil, que receberá pintura externa, dentre outras melhorias.

Os investimentos na educação e na compra de equipamentos, assim como a reforma do Santuário, são oriundos de emenda do deputado no Orçamento estadual e de pedido de suplementação orçamentária.

“Visitei escolas e pude observar os desafios que os alunos e suas famílias enfrentam todos os dias. E para dar esperança aos estudantes, requeri uma suplementação ao Orçamento estadual, no valor de R$ 350 mil, que será destinada à educação do município. O recurso servirá para ampliação e reestruturação de bibliotecas, investimentos tecnológicos e didáticos, com a reforma de escolas e compra de computadores”, declarou o deputado, que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa.

Na EMEF Domingos Martins, o parlamentar conheceu como funciona a rotina de uma escola cívico-militar e falou sobre os valores humanos para os jovens. Na escola estadual de tempo integral Professor Elpídio Campos de Oliveira, ele visitou as dependências e observou as boas práticas. Também esteve na unidade de ensino Hermínia Favarato, onde conversou com a equipe de professores sobre os obstáculos à atividade de ensinar.

Por último, ele foi ao colégio Dom José Dalvit, onde recebeu pedidos de melhorias e visitou o ginásio de esporte, que precisa de uma reforma.

AGENDA

O deputado cumpriu uma agenda corrida na cidade, que durou três dias, nas últimas quarta, quinta e sexta-feira. A convite do prefeito André Sampaio (PSB) e da sua vice Deuzélia Soares (PSB), a Zezé Soares, Bruno participou, na quinta (7), da inauguração do novo Posto de Atendimento Veicular (PAV) do município, ao lado do diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Givaldo Vieira, obra que também teve o empenho do parlamentar.

Ao lado da mulher, Flávia Lamas, Bruno posa para a foto oficial na inauguração do novo Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Montanha.

Numa agência moderna, os condutores, proprietários de veículos e moradores poderão realizar serviços das áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, incluindo coleta biométrica para procedimentos de Habilitação e provas teóricas de Legislação.

Ao lado do prefeito, Bruno também participou da solenidade de assinatura de adesão do município ao Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae. O programa tem como foco melhorar o ambiente de negócios através da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos negócios.

Ao chegar à cidade, ainda na quarta (6), o deputado participou da leitura da ata de formalização da Associação de Futebol de Vinhático, o Azulão do Norte, com a entrega dos certificados aos membros da diretoria.

O deputado Bruno Lamas cumpriu agenda corrida em Montanha, onde participou da formalização da Associação de Futebol de Vinhático, o Azulão do Norte.

Já no último dia, na sexta (8), Bruno conheceu o Plano Plurianual de Montanha, com os investimentos que estão sendo previstos pela gestão municipal. Ele também foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, Allan Côrtes (MDB), e pelos demais vereadores, na sede do Legislativo, onde falou da importância do parlamento para o desenvolvimento do município.

O deputado propôs a realização de uma sessão da Assembleia Itinerante na cidade, para discutir os problemas de Montanha. Por fim, e sempre ao lado do prefeito André, Bruno percorreu o comércio local.

“Montanha está no meu coração. Fiquei muito emocionado com o carinho e gratidão que recebi dos moradores na visita que fiz à cidade. Os montanhenses já sabem que podem contar com nosso mandato. Sou apaixonado por esta cidade de povo humilde e acolhedor”, declarou o parlamentar.