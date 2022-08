“Embriagado de Saudade”: Gabriel Gonti mostra lado romântico em novo single

today5 de agosto de 2022 remove_red_eye22

O cantor compartilha hoje (05) a última música antes da estreia de seu quarto álbum

Gabriel Gonti lança, nesta sexta-feira (05), o single “Embriagado de Saudade”, o último antes da estreia de seu próximo álbum, prevista para setembro. Com áudio disponível no primeiro minuto do dia e videoclipe a partir das 11h, a canção apresenta um lado mais romântico do mineiro. A produção é de Túlio Airold e a direção é assinada por Pedro Maciel.

“Embriagado de Saudade” é uma das únicas músicas do novo álbum que Gonti não participa da composição. “Sinto que eu queria trazer uma mensagem diferente das que eu crio, o olhar de outra pessoa para entrar no álbum”. Ele conta também que o projeto começou há 3 anos, quando viu um cover de sua canção “Nuvens” na voz de Bruna Kosowa, compositora do novo single, e a convidou para produzirem juntos. “A mensagem da música é muito forte e eu achei que tinha tudo a ver com o álbum”, completa o cantor.

O clipe, gravado na Serra da Cantareira, representa momentos cotidianos de um casal apaixonado, onde Gabriel é filmado o tempo todo pela outra pessoa, em um formato documental e pessoal que traz lembranças dessa relação que deixou saudade. “Tem várias histórias diferentes em diversos ambientes, com uma fotografia muito bonita, que atrela o rústico à simplicidade, mas também coisas modernas de edição de vídeo e imagem”, entrega o artista. “Nós gravamos na Serra da Cantareira, perto de São Paulo. Alugamos uma casa super bonita e simples e exploramos a região, as matas, as trilhas”, completa.

Seguindo o conceito do videoclipe de “Atrás da Cortina”, a equipe no set de gravação era reduzida, para retratar a simplicidade e a honestidade que o ambiente proporcionava. “Éramos cinco pessoas: o Pedro (Maciel, diretor), o Phe (Phelipi Sgarbi, assistente de câmera), o Felipe (Moraes, assistente de câmera), a Marina (Toledo, fotografia) e eu. A gente não coloca grandes efeitos de luz, a gente sempre usa bastante luz natural, e explora a região”, conta Gonti.

Conhecido por suas canções leves e de mensagens positivas, Gabriel Gonti recentemente abriu os shows da banda norte-americana Boyce Avenue pelo Brasil e realizou uma turnê nos Estados Unidos, quando se apresentou no South by Southwest, maior festival de inovação do mundo que reúne música, cinema e tecnologia, no Texas, além de ter tocado em Miami e Nova York. Natural de Patos de Minas, foi o primeiro artista produzido pela também cantora Maria Rita no single “Odoyá”, lançado em 2021. O artista reúne três álbuns e parcerias com Ana Gabriela, Vitor Kley, OUTROEU e mais nomes da geração.

FICHA TÉCNICA MÚSICA

Produção: Túlio Airold

Gravado em: No Santo Som Studios

Engenheiro de Gravação: Túlio Airold

Engenheiro Assistente: Leo Costa

Edição: Alex Reis

Mixagem: Pedro Peixoto

Masterização: Fili Filizzola

MÚSICOS

Violão: Filipe Coimbra

Guitarra: Filipe Coimbra

Baixo: Dudinha

Bateria: Mário Lima

Teclados: Rodrigo Tavares

Teclados Adicionais: Túlio Airold

FICHA TÉCNICA – VIDEOCLIPE

Direção: Pedro Maciel

Assistentes de Câmera: Phelipi Sgarbi e Felipe Moraes

Fotografia Still: Marina Toledo

Edição: Bruno Alves

Cor: Renan Gomes

Marketing: Marcos Bohrer

LETRA

Embriagado de Saudade

Composição: Bruna Kosawa

Eu comecei a escrever

Depois de tanto evitar a mim

Tanto evitar você

Eu juro nem faz muito tempo

Que eu sonho com você

E eu sei que é só um lance

E eu disse que eu tô contigo

Mas só te dei uma chance

Mas eu sei

Aqui dentro sofre

E quando o assunto acaba eu fico olhando pro teu nome

Eu tô embriagado de saudade de você

Qual de nós vai procurar?

Qual de nós vai se humilhar?

Eu sei, tem pouco tempo, mas eu já quero te ver

Já bateu vontade, só falta tomar coragem

De ir falar com você

E eu sei que é só um lance

E eu disse que eu tô contigo

Mas só te dei uma chance

Mas eu sei, aqui dentro sofre

E quando o assunto acaba eu fico olhando pro teu nome

Eu tô embriagado de saudade de você

Qual de nós vai procurar?

Qual de nós vai se humilhar?

Eu sei, tem pouco tempo, mas eu já quero te ver

Já bateu vontade, só falta tomar coragem

De ir falar com você