Emendas garantem quase R$ 5 milhões para saúde, turismo e investimentos em Guarapari

today18 de agosto de 2025 remove_red_eye32

Na noite da última quinta-feira (14), o prefeito Rodrigo Borges recebeu, em seu gabinete, vereadores, o subsecretário estadual Alexandre Quintino e o deputado federal Josias da Vitória — que também coordena a bancada capixaba em Brasília — para anunciar um importante avanço para o município: quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares destinadas à saúde, ao turismo e melhorias para a cidade.

O montante inclui investimentos já pagos e empenhados, com destaque para R$ 3,5 milhões destinados à saúde, voltados a atendimentos de Média e Alta Complexidade. Também haverá recursos para impulsionar o calendário turístico, como o apoio ao evento “Sabores e Canções – Orla da Cultura”, promovido pelo Sebrae, além de outros projetos estratégicos para o desenvolvimento local.

O deputado Josias da Vitória ressaltou a integração entre as esferas municipal, estadual e federal. “A gestão do prefeito Rodrigo Borges está abrindo Guarapari para Brasília e para o governo do Estado, criando pontes para que mais recursos cheguem ao município.”

Para o prefeito, os investimentos representam um passo importante no fortalecimento de serviços essenciais e na valorização da cidade. “São recursos que chegam para qualificar o atendimento à população, fortalecer a saúde e fomentar o turismo e o ambiente de negócios em Guarapari.”

Com as novas emendas, a Prefeitura pretende ampliar a capacidade de atendimento na rede municipal de saúde, apoiar eventos que movimentam a economia e promover ações que reforcem a identidade e o potencial turístico do município.