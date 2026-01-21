EMENDAS IMPOSITIVAS | Câmara de Anchieta aplica mais de R$ 3,3 milhões na saúde

21 de janeiro de 2026

A Câmara Municipal de Anchieta destinou R$ 6.601.021,00 em emendas impositivas apresentadas pelos vereadores em 2024, com execução prevista para o exercício de 2025. Do total de recursos, 50% — o equivalente a mais de R$ 3,3 milhões — foi obrigatoriamente aplicado na área da saúde do município, conforme determina a legislação vigente.

Os investimentos direcionados ao setor de saúde contribuíram para o fortalecimento do atendimento à população, com melhorias na estrutura das unidades, aquisição de equipamentos, ampliação da rede de serviços e apoio às ações desenvolvidas pelo sistema municipal de saúde. As medidas ampliaram a capacidade de resposta do município às demandas da população.

A destinação dos recursos atendeu às exigências legais que estabelecem a aplicação mínima de metade das emendas impositivas na saúde, assegurando prioridade a um dos setores mais sensíveis da administração pública.

Ao longo de 2025, as emendas impositivas se consolidaram como um importante instrumento de fortalecimento das políticas públicas de saúde, permitindo que os vereadores participassem diretamente da definição das prioridades de investimento, com base nas necessidades apresentadas pelas comunidades.

Em nota, a Câmara Municipal destacou que a destinação dos recursos reafirma o compromisso do Legislativo com a transparência, a responsabilidade fiscal e a valorização da saúde pública, garantindo investimentos com impacto direto na qualidade de vida da população anchietense.