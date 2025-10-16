Empreendedores já podem se inscrever para atuar no verão em Piúma

A Prefeitura de Piúma divulgou o Edital SEMFAP nº 002/2025, que estabelece o chamamento público para concessão de autorizações a empreendedores interessados em atuar durante a temporada de verão 2025/2026. O processo contempla tanto vendedores ambulantes quanto comerciantes em pontos fixos, no chamado comércio eventual do município.

As inscrições estarão abertas entre os dias 16 e 24 de outubro de 2025, sempre das 9h às 17h, e poderão ser realizadas em dois locais:

– Prefeitura Municipal de Piúma – Rua Felicindo Lopes, nº 238, bairro Acaiaca;

– Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres” – Praça Alcides Abrahão, no Centro.

A autorização de funcionamento será válida para o período compreendido entre 19 de dezembro de 2025 e 1º de março de 2026, abrangendo toda a temporada de verão no município.

A lista preliminar de classificados será divulgada no dia 31 de outubro, no site oficial da Prefeitura de Piúma: https://www.piuma.es.gov.br/portal/

SERVIÇO

Período de inscrição: 16 a 24 de outubro

Horário: 9h às 17h

Locais: Prefeitura Municipal (Rua Felicindo Lopes, 238 – Acaiaca) e Casa do Cidadão “Prefeito Elias Feres” (Praça Alcides Abrahão – Centro)

O edital completo, com todas as regras, documentação exigida e critérios de pontuação, está disponível clicando aqui.

