Empregados CLT já podem contratar Crédito do Trabalhador do Sicoob via CTPS Digital

today24 de março de 2025 remove_red_eye45

Novo consignado permite contratação digital e uso do FGTS como garantia, oferecendo taxas reduzidas e ampliando o acesso ao crédito para trabalhadores formais

Após disponibilização do programa Crédito do Trabalhador pelo Governo Federal, trabalhadores com carteira assinada podem contar com o Sicoob para contratar o Crédito do Trabalhador diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). A nova linha de crédito consignado permite que os empregados utilizem o FGTS como garantia, oferecendo taxas mais acessíveis e condições diferenciadas.

O Sicoob, que já pratica juros abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional, tem recursos disponíveis para atender os interessados. O crédito poderá ser contratado de forma digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência, e o desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento, via eSocial.

“O Crédito do Trabalhador representa uma excelente oportunidade para que mais pessoas tenham acesso a uma linha de crédito com condições ainda não praticadas no mercado. Com a retenção em folha, essa modalidade traz mais segurança e previsibilidade para quem busca uma alternativa de crédito com custos reduzidos. Essa é uma oportunidade inédita para muitos trabalhadores acessarem um crédito com condições mais vantajosas”, afirma o gerente de Crédito e Agronegócios do Sicoob, Eduardo Ton.

O Crédito do Trabalhador já está disponível no Sicoob e pode ser contratado diretamente pelo aplicativo CTPS Digital. A opção permite que o trabalhador compare as ofertas e escolha a melhor condição disponível, trazendo mais acessibilidade e segurança na contratação do crédito.

Funcionamento

O Crédito do Trabalhador chega ao mercado como uma alternativa para ampliar o acesso ao crédito consignado, beneficiando milhões de trabalhadores formais que antes não contavam com essa possibilidade. Segundo dados do Governo Federal, atualmente, o País possui cerca de 47 milhões de trabalhadores CLT, incluindo 2,2 milhões de empregados domésticos e 4 milhões de trabalhadores rurais, além de assalariados de Microempreendedores Individuais (MEIs), que estavam excluídos da consignação privada.

Com essa nova modalidade, estima-se que, em até quatro anos, cerca de 19 milhões de celetistas optem por essa forma de crédito, o que pode representar mais de R$ 120 bilhões em empréstimos contratados, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Além de oferecer taxas mais acessíveis, o Crédito do Trabalhador também poderá ser utilizado para migrar dívidas com custos elevados, ajudando a reduzir o superendividamento. Quem já tem um consignado ativo poderá migrar para essa nova linha a partir de 25 de abril de 2025, já a portabilidade entre bancos estará disponível a partir de junho.

O desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento via eSocial e os trabalhadores poderão utilizar até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia do crédito. Todo o processo de contratação ocorre de forma digital, garantindo mais agilidade e transparência.