Empresa anuncia melhorias na rede de distribuição e investimentos em energia solar

today30 de janeiro de 2023 remove_red_eye71

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta segunda-feira (30), do anúncio de investimentos da EDP para melhorias da rede de distribuição de energia e atendimento ao cliente, bem como a implantação de usinas de Geração Solar Distribuída. O evento aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença de representantes da empresa e outras autoridades. Também foram anunciados um programa de incentivo para transição energética, além de projetos sociais da companhia.

Apenas no segmento de distribuição, a empresa projeta um investimento de cerca de R$ 4 bilhões de 2020 até 2025. O evento marcou ainda o lançamento oficial do Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica – SENDI 2023, evento bienal do setor que acontecerá pela primeira vez no Espírito Santo em novembro.

“Estamos recepcionando a EDP aqui no Palácio Anchieta para anúncios importantes para o nosso Estado. É uma empresa que tem compromisso com o Espírito Santo e com o Brasil. A questão energética é uma das principais em nossa vida. Se utilizarmos a energia de forma correta, estamos ajudando a proteger o planeta. Acompanhamos a expansão da energia solar no Espírito Santo, temos boas perspectivas para avançar na energia renovável e também de sermos exportadores de energia verde”, comentou o governador.

De acordo com o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, a empresa investe a cada ano, aproximadamente, R$ 1 bilhão no Espírito Santo, considerando todos os negócios. “Um valor que demonstra a importância do estado para a companhia. Estamos orgulhosos pela parceria que construímos com o Governo do Estado e por proporcionar ao povo capixaba uma rede de distribuição segura e uma energia de alta qualidade. Mas vamos além disso, queremos acelerar a transição energética através da Geração Solar Distribuída, que permite que as empresas usem a nossa energia renovável e sustentável para desenvolver os seus negócios”, disse.

Na área de distribuição de energia, a EDP assinou a ordem de serviço para a construção de duas subestações no município da Serra, com um investimento de R$ 50 milhões. Os empreendimentos vão beneficiar cerca de 100 mil habitantes dos municípios da Serra e Fundão. As subestações que serão construídas, chamadas de Nova Zelândia e Nova Almeida, foram planejadas para ampliar a capacidade de abastecimento de energia e assegurar o crescimento econômico, dando suporte, inclusive, à expansão da atividade industrial e turística nas regiões.

Durante o evento, foi lançado o Programa Solar Digital, em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo oferecer benefícios, ferramentas e possibilidades dentro do portfólio de serviços e produtos EDP para tangibilizar as pautas de transição energética, olhando para soluções práticas e auxiliando as empresas na portabilidade para a energia limpa, aumentando a competitividade dos pequenos negócios do Espírito Santo.

Pioneiro no País, o Programa oferecerá benefícios comerciais exclusivos aos associados das respectivas instituições para os produtos Solar Digital, Mercado Livre Atacadista e Varejista, além de contar com a consultoria da EDP na avaliação de qual produto de energia melhor se encaixa à realidade do cliente.

A EDP tem como um dos pilares a transição energética, através de energia solar: limpa e acessível. Só no segmento de solar Geração Distribuída serão injetados R$ 225 milhões no Estado do Espírito Santo até o final de 2023, com desenvolvimento de mais de 46 MWp (Megawatt-pico), parte já em operação e construção, dos quais 26 MWp serão destinados às usinas de geração compartilhada, que podem atender a empresas de pequeno e médio portes.

SENDI 2023

Entre os dias 07 e 10 de novembro deste ano, o Espírito Santo vai sediar o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI), maior fórum de discussões do setor elétrico brasileiro. O evento, realizado pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) com a coordenação da EDP, visa a promover a troca de experiências entre as distribuidoras de energia elétrica, fomentando ideias para o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados.

Além de palestras e painéis, o SENDI terá uma programação diversificada, com destaque para os temas técnicos. A programação incluirá o Rodeio Nacional de Eletricistas, uma competição entre profissionais da área vindos de todo o País, em que demonstram a realização das suas tarefas diárias, disseminando práticas seguras e inovadoras a todas as concessionárias do Brasil.

Investimentos sociais

Por meio do Instituto EDP, em parceria com o Governo do Estado e a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), a companhia pretende investir R$ 3 milhões ao longo dos próximos três anos no programa de Busca Ativa Escolar (BAE) para os municípios do Espírito Santo.

A iniciativa apoia as cidades na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio do BAE, municípios e estados têm dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

No Espírito Santo, o objetivo do programa é acompanhar cerca de 2.000 crianças e adolescentes em situação de abandono escolar matriculados, além de mobilizar e capacitar 1.000 profissionais de saúde, educação e assistência social.

Durante o evento, a empresa lançou ainda o selo de comemoração de 15 anos do Instituto EDP no Brasil. Nesse período, o instituto já investiu mais de R$ 197 milhões em 635 projetos sociais, beneficiando mais de 4,3 milhões de pessoas diretamente em projetos direcionados à educação, arte, esporte, geração de renda, inclusão e diversidade. No Espírito Santo, os investimentos do Instituto EDP somam R$ 40 milhões em 240 projetos apoiados, que beneficiaram cerca de 170 mil pessoas nos municípios da área de concessão da empresa.

O evento teve a presença do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Ferraço; do secretário de Estado de Turismo, Weverson Meirelles; do deputado estadual Luiz Durão; do deputado estadual eleito Mazinho dos Anjos; da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini; da coordenadora do UNICEF na região Sudeste, Luciana Phebo; além de diretores da EDP, empresários e outras autoridades.

com informação da EDP Brasil