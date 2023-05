Empresa de saúde oferta vaga de gerente com salário de R$ 4.542 em Vila Velha

Trabalhar em uma grande empresa da área de saúde, recebendo um bom salário mensal e mais benefícios é uma chance imperdível para quem disputa uma vaga de emprego no mercado formal de Vila Velha. Esta oportunidade já está ao alcance de todos. É que o Instituto da Gestão e Inovação da Saúde (IGIS) – organização social especializada em gestão hospitalar e na implantação de serviços de saúde de alta complexidade – acaba de abrir uma vaga de contratação imediata, para o cargo de Gerente de Suprimentos. O salário inicial oferecido é de R$ 4.542,50.

De acordo com a diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho, esta vaga de gerente de suprimentos ofertada pela IGIS, exige os seguintes requisitos: graduação de nível superior no curso de Farmácia e experiência comprovada em carteira. Além do salário mensal, a empresa garante benefícios como assistência médica e odontológica, e também seguro de vida e vale transporte.

Para se candidatar, os interessados precisam se cadastrar no Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, no espaço da Vila do Empreendedor, que fica no subsolo A do Boulevard Shopping, onde está instalada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quem preferir, também pode se cadastrar de modo online pelo aplicativo institucional do Sine.

Para isso, CLIQUE AQUI.

“Após inscrição no Sine, o candidato deverá entrar em contato com o número de telefone que será disponibilizado pela empresa, para marcar o horário da sua entrevista. No dia da entrevista, é preciso se apresentar à empresa munido da carta de encaminhamento do Sine e do currículo. A seleção será realizada de acordo com a avaliação da organização social do IGIS, sobre as informações cadastrais de cada candidato”, informou Gabriela Bicalho.

Parceria com setor produtivo

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, a meta da pasta é seguir captando um número cada vez maior de vagas de trabalho junto à classe empresarial de Vila Velha, para fomentar a geração de emprego e renda na cidade. “Para isso, estamos mantendo forte parceria com o setor produtivo, não apenas para a formação de mão de obra qualificada, mas também para o encaminhamento de profissionais ao mercado de trabalho. Só nesta semana, por exemplo, conseguimos abrir cadastro para o preenchimento de quase mil vagas de emprego em Vila Velha”, salientou o secretário.

Everaldo ainda completou: “esta vaga que está sendo ofertada pelo Instituto da Gestão e Inovação da Saúde garante uma excelente remuneração inicial, além de benefícios salariais e boas chances de progressão na carreira. É uma ótima oportunidade profissional para quem quer trabalhar em Vila Velha. O interessante é que, para promover maior eficiência operacional, o IGIS desenvolve sua própria capacitação através de protocolos de gestão hospitalar que obedecem a padrões rigorosos de ‘Gestão da Qualidade’. Portanto, o candidato que for escolhido para esta vaga terá um futuro promissor nesta organização”.