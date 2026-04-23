Empresário capixaba vira referência com ações ambientais em Vitória

today23 de abril de 2026 remove_red_eye51

Muito antes da pauta ambiental ganhar força nos centros urbanos, o empresário capixaba Joanir Smarçaro já colocava em prática ações que hoje são consideradas essenciais para o equilíbrio das cidades e a qualidade de vida da população.

Morador da orla da Praia de Camburi, em Vitória, ele protagonizou iniciativas que ajudaram a ampliar áreas verdes e criar espaços de sombra em um dos pontos mais frequentados da capital. Natural de Linhares, Joanir carrega desde a infância os ensinamentos familiares sobre o cuidado com a natureza — valores que passou a aplicar tanto na vida pessoal quanto na atuação empresarial.

Da iniciativa individual ao reconhecimento público

Uma das ações mais emblemáticas começou de forma simples: ao encontrar uma muda de castanheira nascendo na areia da Praia de Camburi, Joanir decidiu preservá-la. Ele cercou o local, passou a irrigar diariamente a planta e acompanhou seu desenvolvimento de perto, realizando podas e manejos necessários.

Com o passar do tempo, a árvore cresceu e hoje se tornou um ponto de referência na orla, oferecendo sombra para banhistas, corredores e frequentadores da região.

A experiência motivou novas ações. Ao observar uma muda de coqueiro surgindo a partir de um coco deixado na praia, ele decidiu ampliar o plantio. Adquiriu novas mudas e criou uma fileira de coqueiros, mantendo por cerca de um ano uma rotina rigorosa de irrigação e adubação.

Inicialmente, a iniciativa gerou questionamentos de frequentadores, que não compreendiam a intervenção. Com o tempo, porém, o trabalho passou a ser reconhecido — inclusive pelo poder público, que adotou medidas de proteção à área, integrando-a à vegetação de restinga.

De terreno ocioso a floresta urbana

O compromisso ambiental também se estendeu ao ambiente empresarial. Na Serra, nos fundos do centro de distribuição localizado na ES-010, Joanir transformou uma área antes inutilizada de aproximadamente 4 mil metros quadrados em um espaço verde.

O projeto teve início em 2008 e, ao longo dos anos, ganhou diversidade e robustez. Hoje, o local abriga espécies como boleira, pau-brasil, ipê, sucupira e diversas palmeiras, formando uma área que já pode ser considerada uma floresta urbana consolidada.

Impactos que vão além do paisagismo

As iniciativas promovidas pelo empresário geram efeitos diretos no cotidiano da população. Entre os principais benefícios estão a melhoria da qualidade do ar, a redução da temperatura em áreas urbanas, a geração de sombra e o incentivo à ocupação de espaços públicos.

Além disso, a presença de áreas verdes contribui para o bem-estar físico e mental, fortalece a consciência ambiental e promove a valorização urbana — fatores cada vez mais relevantes em cidades em expansão.

Um exemplo que inspira

A trajetória de Joanir Smarçaro reforça o impacto que ações individuais podem ter quando realizadas com consistência e propósito. Sua experiência mostra que iniciativas simples, quando multiplicadas, têm potencial para transformar realidades urbanas.

Em um cenário de crescentes desafios ambientais, o exemplo do empresário aponta um caminho possível: o de que preservar e plantar hoje é investir diretamente na qualidade de vida das próximas gerações.