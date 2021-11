Empresário de Guarapari que estava sendo ameaçado é assassinado a tiros

today11 de novembro de 2021 remove_red_eye128

Foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (11), o empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, em um posto de gasolina no bairro Aeroporto, onde fica o escritório da empresa JM Terraplanagens e Construções de propriedade da vítima.

Thiago, que era sobrinho da esposa do ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes, chegou a ser socorrido mas faleceu na ambulância.

De acordo com testemunhas, dois homens entraram no escritório pedindo orçamento, prenderam a funcionária no banheiro, mataram o empresário e fugiram a pé levando três celulares até um carro que se encontrava próximo ao local.

Thiago estava sendo ameaçado e chegou a fazer um Boletim de Ocorrência há alguns meses atrás.

Câmeras de segurança registraram o caminho que os assassinos percorreram e o veículo da fuga já foi identificado.

A vítima deixa esposa e uma filha de sete anos.

A prefeitura de Guarapari, em nota, lamenta a morte de Thiago.