Encontro de brechós tem milhares de peças no domingo (10), em Vila Velha

today6 de setembro de 2023 remove_red_eye470

Roupas de festa e masculinas são as novidades do 3º Mercado Soul Brechó

Para quem gosta de se vestir com um visual autêntico, reciclar peças e sem gastar muito, prepare-se para o garimpo! O 3º Mercado Soul Brechó está de volta e cheio de novidades. Desta vez, serão onze brecholeiras. Até o local é novo: o CP2 Coworking, em Itapuã, Vila Velha. O evento ocorre no domingo, 10 de setembro, das 9 horas até as 19h. A entrada é franca.

Apesar de não cobrar pelo ingresso, a organização está aceitando doações de material de higiene feminina que serão repassados para instituições parceiras. As brecholeiras e demais serviços aceitarão pagamentos com cartão, picpay, pix e dinheiro.

Mais novidades nas araras: o evento agora também terá um brechó de roupas de festas (madrinha, mãe, formatura) e três brechós com opções de vestuário masculino. O local também mudou e agora o evento será no CP2 Coworking, na Rua Antônio Régis dos Santos, 29, em Itapuã.

Praça de alimentação com cerveja artesanal e comidinhas, DJ, espaço kids com monitora e costureira para ajustes estão confirmados. O domingo promete economia e boas compras.

Sarah Sousa, idealizadora do Mercado Soul Brechó, ressalta que milhões de toneladas de roupas usadas causam um desastre ambiental em verdadeiros lixões de tecidos em determinados pontos do Planeta.

As brecholeiras

O 3º Mercado Soul Brechó terá 11 brecholeiras para ajudar o público a montar o look perfeito e mais barato. Além dos brechós de roupas femininas e infantis, desta vez vai ter também roupas masculinas e roupas de festas. Neste caso específico das roupas de festa, os preços variam entre R$ 100 e R$ 900. As demais peças de todos os outros brechós variam de cinco a R$ 250.

Sarah Sousa Almeida, a Sarah Garimpando, é a idealizadora do Mercado Soul Brechó e a primeira a confirmar sua participação mais uma vez. Jhennifer Nascimento Ferreira (Nosso Cabide – feminina), também está na sua terceira participação. Roberta Mendes Soares (Corujita – infantil) está na sua segunda participação.

No time das brecholeiras estreantes, temos: Maria da Conceição (Brechó das Friends – feminina, masculina), Lúcia Fernandes (Flora Brechó – feminina), Lisa Vianna e lene Vianna (Brechó da Lene – feminina e masculina), Rose Buge e Solange de Carli (Brechó Top – feminina, masculina, ternos, social, sapatos e sapatênis, camisas e blusas), Aline Valença e Evelin (Bazar Chic – feminina), Marina Passos (Desapegos de Festa – roupas de festa, madrinhas, mães, formatura. O valor varia de R$ 100 a R$ 900), Elaine Mendes Parreiras Terra (Me Encontrei – feminina, brechó de Guarapari) e Luana Vieira Ramos e Sonia Vieira Ramos (Bazar da Luh – feminina), completam a lista.

Serviço: 3º Mercado Soul Brechó

Atrações: 11 brechoeleiras, praça de alimentação com cerveja artesanal, sorvete na chapa Rolinho Capixaba, chup-chup gourmet e bolo de pote da Pedacinho de Amor. Música com DJ. Espaço Kids com monitora.

Entrada franca, com doação espontânea de artigos de higiene para mulheres.

Data: 10 de setembro

Horário: 9h às 19h

Local: CP2 Coworking (https://www.instagram.com/cp2coworking/)

Endereço: Rua Antônio Régis dos Santos, 29 – Itapuã – Vila Velha.

Instagram: https://www.instagram.com/mercado_soulbrechooficial/