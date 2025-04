ICONHA/ES | Encontro sobre Café Conilon é promovido pelo Sicoob Sul Litorâneo e Incaper

O Sicoob Sul Litorâneo realizou, em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e apoio da Prefeitura de Iconha/ES, o evento “Encontro com Produtores – Dia de Campo”. A iniciativa aconteceu nesta quarta-feira (23), na comunidade de Córrego Cecília, no município de Iconha, e teve como foco a cultura do Café Conilon, um dos principais pilares do agronegócio capixaba. O encontro reuniu cerca de 80 produtores locais em um dia repleto de aprendizado e troca de experiências.

Os participantes tiveram acesso a conteúdos atualizados e relevantes divididos em diversas palestras ministradas por especialistas. Entre os temas abordados foram: Gestão Financeira e Acesso ao Crédito Rural, Calagem e Adubação do Cafeeiro, Diversidade de Clones Cultivados no Espírito Santo e O Uso das Abelhas na Lavoura para Aumento de Produtividade.

Capacitação e Cooperação

O Diretor Executivo do Sicoob Sul Litorâneo, Fabrício Soares Damasceno, destacou a relevância do evento para os produtores, evidenciando o papel do sistema cooperativo no fortalecimento do agronegócio da região.

“O maior objetivo de encontros como este é oferecer condições para que os produtores cresçam de forma sustentável. Por meio da parceria com o Incaper, conseguimos não só trazer informações técnicas de alto valor como também abrir portas para o acesso ao crédito rural, essencial para impulsionar a modernização e a produtividade do setor. Este é o nosso compromisso, como cooperativa de crédito, de apoiar diretamente o desenvolvimento regional e construir melhores oportunidades para as famílias que dependem desse trabalho, alinhando nossas ações ao 7º princípio do Cooperativismo: o Interesse pela Comunidade.”



Já o gerente do Incaper em Iconha, Carlos Antônio de Melo, enfatizou a importância da difusão de práticas agrícolas inovadoras.

“O cultivo de café Conilon tem um enorme peso econômico em nossa região, e é fundamental que o produtor esteja antenado às técnicas mais recentes. Ao trazer temas como a diversificação de clones e o uso de abelhas na lavoura, conseguimos mostrar, na prática, como a ciência pode ser uma aliada poderosa na produtividade. Essas ações ajudam os agricultores a enxergar sua atividade como algo dinâmico e cheio de oportunidades.”

Troca de Conhecimento

Entre as palestras, o tema Gestão Financeira e Acesso ao Crédito Rural recebeu destaque. Foram apresentadas as melhores práticas para organizar as finanças das propriedades, além de detalhes sobre linhas de crédito específicas para o agronegócio, como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e outras modalidades oferecidas pelo Sicoob.

Já o tópico Calagem e Adubação do Cafeeiro gerou grande interesse por parte dos produtores. O manejo adequado do solo foi destacado como fundamental para garantir a produtividade do Conilon, discutindo-se os benefícios do equilíbrio dos nutrientes e a correção da acidez do solo no desenvolvimento saudável das lavouras.

Outro ponto de grande interesse foi a apresentação sobre a diversificação de clones de café cultivados no Espírito Santo, um fator chave para aumentar a resiliência das plantações frente às mudanças climáticas e pragas agrícolas.

Além disso, a palestra O Uso das Abelhas na Lavoura para Aumento de Produtividade chamou a atenção para a importância da biodiversidade no ciclo produtivo do café. Estudos apresentados demonstraram que a presença de abelhas nas lavouras pode aumentar a produtividade em até 30%, além de melhorar a qualidade final dos grãos.

Impacto Duradouro

Segundo os organizadores, o evento reflete o compromisso das entidades envolvidas com a valorização do trabalho rural e o estímulo à inovação no campo.

Ao final do Dia de Campo, os produtores saíram não apenas com novos conhecimentos técnicos, mas também com a sensação de pertencimento a uma rede de cooperação que busca fomentar o sucesso do agronegócio capixaba em escala regional e nacional.

Com iniciativas como esta, o Espírito Santo reafirma sua posição de destaque na produção brasileira de Café Conilon e investe na capacitação dos produtores como pilar para o crescimento sustentável do setor.