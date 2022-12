‘Encontros ao Acaso’, com Liam McIntyre, estreia no Looke

O Looke, serviço de streaming de filmes e séries, divulga as estreias de destaque que ficam disponíveis para os assinantes em 15 de dezembro. Entre as novidades exclusivas, a dica são romances “Encontros ao Acaso“, protagonizado por Liam McIntyre (Spartacus) e “Romance à la Carte, estrelado por Cindy Busby (Diário de um Banana) e Tim Ross (Harrow). Ainda em clima de romance, a recomendação da semana é “Um Dia para Sempre”, com Alicia von Rittberg (Corações de Ferro).

Exclusivos Looke

Encontros ao Acaso (See you Soon) | Romance



Sinopse: um astro do futebol sofre uma lesão que ameaça sua carreira no período que antecede à Copa do Mundo e, durante sua recuperação, embarca em um romance inesperado.

Direção: David Mahmoudieh.

Elenco: Liam McIntyre (Spartacus), Harvey Keitel (Pulp Ficcion: Tempo de Violência), Jenia Tanaeva, Poppy Drayton (Downton Abbey).

Romance à la Carte (Romance on the Menu) | Romance

O longa foi indicado na categoria Melhor Direção no Australian Directors Guild Awards.

Sinopse: após herdar o café de sua tia, a chefe de cozinha Caroline viaja de Nova York para Austrália com a intenção de reformar e vender o estabelecimento. Mas, quando chega lá, ela acaba se encantando pelo lugar e por Simon, o charmoso cozinheiro local. Agora Caroline precisa decidir entre vender o café e voltar para sua antiga vida ou se aventurar em busca de um romance longe de casa.

Direção: Rosie Lourde.

Elenco: Cindy Busby (Diário de um Banana), Tim Ross (Harrow), Joey Vieira (Dora e a Cidade Perdida).

Recomendados

Um Dia para Sempre (Hello Again… A Weeding Day) | Romance, Comédia

Sinopse: Zazie mora com amigos em um apartamento compartilhado para pessoas incapazes de se relacionar. Quando o convite para o casamento de seu melhor amigo, Philipp, com sua arquirrival, Franziska, chega em sua caixa de correio, Zazie tem que salvar seu velho amigo do erro de sua vida, mas sua tentativa de sabotar o casamento falha miseravelmente. Devido a um loop temporal, isso acontece repetidamente, levando Zazie ao limite da loucura. Como ela conseguirá evitar o casamento e sair desse loop sem fim? Qual lição ela terá que aprender?

Direção: Maggie Pere.

Elenco: Alicia von Rittberg (Corações de Ferro), Tim Oliver Schultz (A Onda), Emilia Schüle (Fábrica de Sonhos – Ouse Sonhar).