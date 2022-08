ENERGIA ELÉTRICA | EDP atendeu 427 ocorrências nos primeiros seis meses do ano

As ocorrências registradas interromperam o fornecimento de energia para mais de 102 mil clientes

Um levantamento feito pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta para ocorrências relacionadas a pipas na rede elétrica. De janeiro a junho deste ano, em toda área de concessão, foram registradas 427 ocorrências que interromperam o fornecimento de energia para mais de 102 mil clientes. As pipas, quando enroscam na rede de energia elétrica, podem causar acidentes graves e interromper o fornecimento de energia para muita gente.

O gestor da EDP, Marcio Costalonga, ressalta que a brincadeira de pipa deve ser feita sempre de forma segura. “Sempre trabalhamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível, mas nossa preocupação maior é com a segurança. O contato das pipas com a rede elétrica pode causar acidentes graves. As pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia”, destaca.

Costalonga ressalta ainda que as linhas de pipas com cerol ou produtos cortantes causam desligamentos ao romper os cabos de energia e, também, podem provocar curtos-circuitos, ao ficarem presas na fiação e serem puxadas, interrompendo o fornecimento de energia para os moradores da região.

“Um curto circuito ocasionado por pipas na rede elétrica pode provocar desde danos materiais, até queimaduras, amputação de membros ou levar ao óbito. As pessoas nunca devem intervir na rede elétrica. A EDP deve ser acionada e equipes técnicas são deslocadas para fazer a limpeza da fiação e restabelecer o fornecimento de energia” acrescentou.

A EDP está sempre reforçando a conscientização e as dicas de segurança com a rede elétrica com ações diretas com a comunidade. Para conscientizar a população e orientar crianças e adultos sobre como reduzir os riscos na hora de brincar, a companhia realiza projetos com as comunidades dos municípios onde a concessionária atua. Mais informações sobre segurança com energia elétrica podem ser acessadas no site www.edp.com.br/seguranca.

Vale ressaltar que, em caso de incidentes com a rede elétrica, os clientes devem comunicar imediatamente o ocorrido por meio dos canais:

– Site www.edponline.com.br

– Aplicativo EDP Online

– WhatsApp EDP: (27) 9 9772-2549

– SMS para 28037 com a mensagem Sem Luz

– Central de Atendimento: 0800 721 0707

Todos os canais de atendimento são gratuitos e funcionam 24 horas.

Confira as dicas e brinque com segurança

– Alguns materiais utilizados na confecção de pipas são condutores de energia e aumentam o perigo quando estão em contato com a rede elétrica. Rabiola feita de fios metálicos é um exemplo;

– O uso de cerol é proibido. O cerol é um risco para motociclistas e pedestres e, também, oferece perigo no contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

– Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedras presas a uma linha) ou qualquer outro item condutor de energia não devem ser lançados sobre a rede;

– Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A proximidade com a rede elétrica aumenta o risco de acidentes;

– É expressamente proibido invadir as subestações da EDP para recuperar pipas e balões. Esses locais são energizados e somente pessoas autorizadas podem entrar nas estações;

– Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras e até causar a morte.