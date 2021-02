Entidades empresariais capixabas visitam a Samarco

today26 de fevereiro de 2021 remove_red_eye63

A Samarco recebeu, nesta sexta-feira (26/2), a visita da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cristhine Samorini, no Complexo de Ubu, em Anchieta (ES). Durante o encontro, foram apresentadas as iniciativas da empresa para a retomada da produção, como a reativação da usina 4 de pelotização, além dos reforços realizados nas estruturas da unidade.

Cristhine Samorini foi recebida pelo gerente-geral de Sustentabilidade, Daniel Medeiros, que apresentou os desafios para uma retomada segura, sem barragem de rejeitos e a importância da empresa na economia capixaba. O diretor-presidente Rodrigo Vilela participou de forma virtual da agenda.

“Desempenhamos um papel importante nas economias capixaba e mineira, e voltamos a operar para continuar contribuindo para esses dois estados e para o Brasil. Vamos operar de uma maneira sustentável, com foco nas pessoas e na segurança dos nossos processos. Queremos escrever uma nova história, além de buscar fazer uma mineração diferente”, disse o gerente-geral.

A empresa optou por retomar a produção de forma gradual, produzindo cerca de 8 milhões de pelotas de minério de ferro por ano, o que representa cerca de 26% de sua capacidade produtiva total, focada na segurança de todo o processo operacional. O reinício da produção da empresa ocorreu em dezembro de 2020.

“A Samarco se preparou para uma retomada após implantar melhorias significativas, de ajustes necessários e planejados de processos e inovações tecnológicas. A empresa possui representatividade industrial no Espírito Santo e seu retorno vai contribuir novamente para o desenvolvimento da região”, destacou Cristhine, presidente da Findes.

Espírito Santo em Ação

Nessa quinta-feira (25), o diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, Fábio Brasileiro, também visitou o Complexo de Ubu. Na ocasião, destacou o que significa a retomada das operações da empresa.

“Vemos com otimismo a retomada da Samarco, uma empresa importante não apenas para o nosso Estado como para o país, com impacto positivo na matriz econômica de ambos. Além disso, destaco também sua contribuição para o desenvolvimento das regiões onde está inserida, na geração de empregos e renda”, completou.



Os representantes das entidades foram recebidos também pelo gerente de Produção, Alysson Werneck e pelo coordenador de Relacionamento Institucional e Comunidades, Rodolpho Samorini.

Fotos Jefferson Rocio