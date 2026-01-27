Entrevista com Marcelo Santos encerra série histórica dos 190 anos

Presidente faz balanço sobre as principais ações realizadas no período de 2023 a 2025, com destaques para relacionamento interinstitucional, reestruturação administrativa e atendimento ao cidadão

Nesta entrevista ao Portal da Assembleia Legislativa (Ales), o presidente Marcelo Santos (União) faz um balanço sobre a sua gestão no período de 2023 a 2025, destacando, entre outros pontos, o novo posicionamento institucional da Casa, maior articulação com os demais Poderes e avanços nas áreas de tecnologia. Com essa entrevista, encerra-se a série histórica dos 190 anos do Parlamento capixaba, cujas reportagens especiais estão reunidas no portal da Ales.



A Ales chega aos 190 anos com um novo posicionamento institucional, marcado pelo protagonismo. Na sua opinião, quais foram as principais ações empreendidas no período 2023-2025 para resgatar o papel da Assembleia Legislativa frente aos demais Poderes e instituições públicas?



Nos últimos anos, a Assembleia passou a atuar de forma mais próxima da população. Saímos dos gabinetes e fomos ao encontro das pessoas, mas também recebemos lideranças, vereadores e representantes de diversos setores para ouvir demandas e implementar políticas públicas que chegam de fato às pessoas.



Também atuamos em nível nacional, participando de discussões que nos permitem apoiar setores em momentos de crise, como no caso do tarifaço, e discutir caminhos para fortalecê-los. Deixamos de ser um ‘puxadinho’ do Executivo e assumimos nosso protagonismo, mantendo a independência dos poderes e aprovando o maior Orçamento Estadual de todos os tempos de forma transparente e eficiente.



Também destaco a nossa Escola de Formação de Jovens, que incentiva a educação política e prepara a nova geração para participar ativamente da vida pública.



Um dos destaques do período 2023-2025 foi o estreitamento das relações da Assembleia Legislativa com os poderes locais. Em se tratando especificamente das câmaras de vereadores, quais iniciativas da Ales destacaria nessa área?



Fortalecer as câmaras municipais significa fortalecer todo o trabalho legislativo. Com isso, ampliamos a transparência, modernizamos processos e mostramos à sociedade a importância do nosso trabalho. A Rede Capixaba de Fortalecimento do Legislativo foi um exemplo disso: nela trocamos experiências, orientamos gestores e servidores para que o trabalho nas câmaras continue atendendo da melhor forma às demandas locais.



Na sua gestão como presidente, a Assembleia Legislativa deu início ao Projeto Arranjos Produtivos (julho de 2023). Passados 2 anos e meio, quais são os principais resultados alcançados pelo projeto para a agricultura familiar e os agricultores?



O Projeto Arranjos Produtivos nasceu para dar suporte à agricultura familiar, oferecendo principalmente capacitação técnica aos pequenos produtores. Este ano, alcançamos a marca de um milhão de mudas entregues, além de dezenas de equipamentos entregues que ajudam os produtores a produzir mais e melhor. Atendemos 27 municípios, fortalecemos agroindústrias e realizamos a 2ª Feira da Agroindústria Capixaba, aproximando o trabalho do campo dos moradores da região metropolitana. O reconhecimento veio com o Troféu Assembleia Cidadã da Unale, em 2024. Além disso, o projeto tem incentivado jovens a permanecer no campo, assumindo os negócios da família e movimentando a economia local.



O período 2023-2025 marca a consolidação da gestão pública digital na Assembleia Legislativa – do papel para o virtual/digital. Qual balanço faz dos projetos Ales Digital e Revisa Ales, na sua gestão?



A sustentabilidade tem sido um dos principais focos da atualidade, sendo um dos maiores desafios que enfrentamos nos tempos modernos. Em todo o mundo, centenas de iniciativas têm sido apresentadas para proteger o meio ambiente e desenvolver a produção com o uso eficiente de recursos.



Foi pensando nisso que em 2017 lancei, ainda na Vice-Presidência, o projeto Ales Digital, transformando a nossa Assembleia na primeira a ser totalmente digital no país. E a nossa missão tem sido cumprida.



Outro destaque é o nosso Revisa Ales, projeto que organizamos para padronizar e atualizar as normas estaduais publicadas desde 1947. Já eliminamos milhares de leis em desuso, obsoletas ou ultrapassadas. É um trabalho fundamental para modernizar o arcabouço jurídico do Estado e garantir segurança jurídica para quem investe, legisla e implementa políticas públicas.



Transparência, escuta e modernização não são metas futuras, são realidades que estamos entregando agora. A Assembleia do Espírito Santo tem mostrado que é possível transformar o Legislativo em um instrumento real de mudança social e assim vamos continuar.



Em que medida essas iniciativas se articulam à promoção da transparência na gestão da Ales? Quais os resultados alcançados no período 2023-2025?

A transparência sempre foi prioridade. Entre 2023 e 2025, intensificamos esse trabalho, oferecendo ferramentas que aproximam o cidadão da Assembleia, como o Portal da Transparência, o App InterAles e o Observatório do Legislativo. Por meio delas, qualquer pessoa pode acompanhar de forma fácil projetos, atividades e o trabalho dos deputados e servidores.



Nosso trabalho foi reconhecido nacionalmente: conquistamos o Selo Ouro em 2023 e o Selo Diamante em 2024 e 2025, o mais alto do Programa Nacional de Transparência Pública da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), reconhecendo nossa gestão aberta e responsável. Esse é o resultado de um trabalho coletivo, feito a varias mãos por uma equipe que aceitou o desafio de ir além.



Que outras iniciativas destacaria na área de tecnologia, inovação e sustentabilidade no período de 2023-2025?

Na Assembleia Legislativa, tecnologia, inovação e sustentabilidade guiam nosso trabalho. O Ales Sustentável foi finalista do 6º Prêmio Unale, e estamos lançando projetos que conectam ainda mais o parlamento com a sociedade. O Programa de Inovação em Inteligência Artificial (IA.LES) vai coordenar o uso da IA no Legislativo, enquanto o AgrolegES monitora projetos do agronegócio, reforçando nosso compromisso com o setor produtivo.



Também desenvolvemos ferramentas que aproximam o cidadão, como o Observatório do Legislativo, que permite acompanhar de perto projetos e políticas públicas, mostrando que inovação na Assembleia vai além do digital.



Esse período também foi marcado pela reestruturação administrativa. Na sua opinião, quais foram as principais mudanças realizadas na estrutura organizacional da Ales e quais foram as suas finalidades?



A Assembleia passou por uma reestruturação administrativa, criando novas diretorias e secretarias, ajustando e extinguindo cargos e modernizando a estrutura organizacional. Na prática, isso significa processos mais ágeis, funções mais claras para cada área e uma melhor coordenação do trabalho do Legislativo, garantindo que os projetos e serviços cheguem mais rápido e com qualidade à sociedade, sem deixar de valorizar os servidores.



Internamente, o período 2023-2025 também contabiliza iniciativas relacionadas ao ambiente de trabalho e aos servidores. Quais são ações destaca nessa área?

O servidor é o motor da Assembleia Legislativa! É com respeito e valorização do nosso quadro que garantimos a excelência dos serviços. A realização do concurso público, por exemplo, trouxe novo fôlego e profissionais qualificados para a Casa, em um ato de transparência e compromisso com a meritocracia.



Também investimos na melhoria do ambiente de trabalho: autorizamos a oferta de pós-graduação para o aprimoramento contínuo dos servidores e, com a mesma determinação, estamos reformando as instalações do Palácio Domingos Martins, garantindo um espaço mais moderno, seguro e confortável.



É cuidando de quem trabalha que demonstramos nosso compromisso com o futuro. Servidor valorizado significa cidadão bem atendido.

