Equipe capixaba Va’a Life de canoa havaiana disputa mundial na Inglaterra

Capitaneado pelo canoísta Carlo Castiglioni, a equipe com outros cinco atletas vão competir no lago Dorney, no Castelo de Windsor, residência da Rainha Elizabeth

A equipe capixaba Va’a Life de canoa havaiana participa do Campeonato Mundial de Va’a a ser realizado entre os dias 07 e 16 de agosto, em Londres, na Inglaterra. Para isso, os atletas realizam os últimos treinos para a competição, que será realizado no lago Dorney, no Castelo de Windsor, uma das residências da Rainha Elizabeth II.

Os canoístas capixabas vão competir pela categoria Open em provas de Sprint, com V6 (6 atletas) 500m, V6 1500m e Catamarã V12 500m. Toda preparação e os últimos treinos estão sendo feitos em Vila Velha, com saídas da Curva da Sereia, na Praia da Costa, em direção a vários pontos da orla da cidade canela verde e também de Vitória.

Capitaneado pelo canoísta Carlo Castiglioni, atleta que coleciona títulos nacionais e internacionais, a equipe capixaba também é integrada pelos atletas Cauã Gravata – atual líder do ranking estadual V1 Open -, Luiz Antônio Simões, Alexandre Rodrigues, Emanuel Alves e João Paulo Castiglioni Helal.

“Estou muito feliz por disputar o meu 3° mundial pela seleção brasileira na categoria OPEN. Nós vamos em busca de um título inédito para o Brasil”, prometeu Castiglioni.

Desde 2016, Carlo Castiglioni, o mais experiente do grupo, participa de competições internacionais. Em março de 2022, chegou a ser pré-convocado para integrar a seleção italiana de canoa havaiana, por possuir dupla cidadania, mas optou por defender o seu país de origem.

Para viabilizar a participação na competição internacional, os atletas capixabas chegaram a promover rifas, venda de remos, além de buscar cotas de patrocínio para custear as passagens e estadia em Londres, na Inglaterra, local das provas.

Carlo Castiglione é um precursor da prática de canoa havaiana no Espírito Santo. Em sua trajetória traz várias conquistas de títulos internacionais e nacionais. Também participa de competições regionais na orla capixaba, seja como atleta ou organizador, onde o esporte a cada dia ganha mais adeptos em virtude das condições favoráveis e a imensa faixa litorânea do Estado.

Na coleção de títulos do capixaba estão uma medalha de Prata no Panamericano V6 Open, em 2017; outra de bronze no Panamericano V6 Open Mix 2016, além de se consagrar tricampeão brasileiro OC2 Open (2013, 2014, 2016), campeão brasileiro V6 Open em 2016, e arrebatar o Top5 V1 Open Brasil e o Top10 V1 Open no Panamericano.

O canoísta também coleciona títulos regionais, como o tricampeonato capixaba na categoria V1 Open e campeão capixaba OC6 Open de 2016 a 2018, respectivamente.

Atleta Carlo Castiglioni

Convocações para Seleção Brasileira:

2016 – Mundial Austrália / Panamericano Chile

2017 – Panamericano Peru

2018 – Mundial TAHITI

2020 – Mundial Hawaii (Cancelado/pandemia)

2022 – Mundial Inglaterra

Melhores resultados pela Seleção Brasileira:

2016 – Bronze Panamericano OC6 Open

2017 – Prata Panamericano OC6 Open

2018 – 8° Mundial TAHITI OC6 Open 1500m

foto Sheila Alves