Equipe da prefeitura de Anchieta participa de evento na sede da GOOGLE em São Paulo

17 de setembro de 2025

Anchieta segue se destacando no cenário nacional quando o assunto é inovação e sustentabilidade. Nesta segunda-feira (15), uma equipe da Prefeitura de Anchieta, acompanhada do prefeito Léo Português, participou do evento Conexão pelo Clima, realizado na sede da Google, em São Paulo.

O município foi o primeiro do Espírito Santo a aderir ao Programa Brasil Sustentável, iniciativa que reúne diversas frentes de trabalho voltadas para a transição a uma economia de baixo carbono e para a construção de cidades mais inteligentes e resilientes.

O encontro, organizado pelo Brasil Sustentável em parceria com a plataforma O Mundo que Queremos, reuniu representantes dos três níveis de governo, especialistas e lideranças comprometidas com a agenda climática. O objetivo foi debater e acelerar a integração entre políticas públicas, soluções digitais e inovação tecnológica, em um momento estratégico para o país, que se prepara para sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

De acordo com o prefeito Léo Português, a participação de Anchieta no evento reforça o compromisso do município em alinhar suas ações às grandes pautas globais. “É importante criar espaços de articulação e troca de experiências entre gestores públicos, especialistas, entidades parceiras e lideranças comprometidas com a agenda climática. Precisamos também estar atentos ao acesso a plataformas tecnológicas, ferramentas de dados geoespaciais e inteligência artificial. Tudo isso, aplicado na gestão climática, só vem a contribuir para um futuro melhor”, destacou o prefeito.

Com essa presença, Anchieta reafirma seu protagonismo estadual e nacional no campo da sustentabilidade, colocando-se como referência em políticas públicas inovadoras que unem meio ambiente, tecnologia e desenvolvimento econômico.