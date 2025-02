Equipe de comunicação de Alfredo Chaves revoluciona a informação no município

A prefeitura de Alfredo Chaves instituiu, oficialmente, uma equipe de comunicação atuante para garantir uma maior transparência na gestão pública. A iniciativa inédita busca aprimorar a divulgação de informações, tornando o acesso às ações e projetos da administração mais claro e acessível para todos os cidadãos.

A equipe, comandada por Dirceu Cetto, ainda conta com os profissionais Higor Rigotti, Drieli Paganini e Éverton Bassetto, responsáveis por gerenciar as redes sociais, produzir conteúdos informativos e atender a imprensa.

Dirceu Cetto, profissional experiente na área, destaca a importância dessa iniciativa. “A comunicação é fundamental para qualquer administração pública. Nosso compromisso será levar informação de forma clara, acessível e transparente para toda a população de Alfredo Chaves”, afirmou.

Segundo o prefeito Hugo Luiz, a criação desse setor representa um grande avanço na modernização da gestão pública. “Nosso compromisso é com a transparência e a proximidade com a população. Com uma equipe dedicada poderemos informar melhor os cidadãos sobre tudo o que acontece na administração municipal, garantindo mais participação e envolvimento de todos”, destacou.

A iniciativa também deve contribuir para combater a disseminação de informações falsas, uma vez que a prefeitura passará a contar com canais oficiais mais ativos e dinâmicos, oferecendo dados confiáveis e atualizados em tempo real.

Com essa ação pioneira, a prefeitura estabelece um novo marco na comunicação pública, fortalecendo a relação entre governo e sociedade, e servindo de exemplo para outras administrações municipais que buscam aprimorar a forma como informam e dialogam com seus cidadãos.