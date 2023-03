Equipes da Delegacia Regional da Serra auxiliam vítima de violência doméstica

Na manhã de quinta-feira (16), as equipes da 3ª Delegacia Regional de Serra, com apoio da Guarda Municipal, prestaram apoio a uma jovem de 18 anos, moradora do bairro Carapina Grande, na Serra. Ela queria retornar para a casa dos pais, em Nova Venécia, por estar sofrendo violência doméstica cometida pelo companheiro, de 32 anos.

A família da vítima procurou a unidade policial para informar que a jovem havia enviado uma mensagem com pedido de socorro, pois estava sendo mantida em cárcere privado. Ela ainda enviou fotos de lesões corporais e áudios relatando as agressões e pediu ajuda para voltar para casa dos pais.

De imediato, os policiais e agentes da Guarda Municipal realizaram uma diligência na residência da vítima, onde foram informados que ela estaria trabalhando com o companheiro, no mesmo bairro. As equipes seguiram para o local, onde localizaram a jovem. Ela conversou com os pais e com os policiais, confirmando as agressões sofridas e reafirmando o desejo de retornar para a casa dos pais.

Em seguida, os policiais acompanharam a jovem para que fossem retirados os pertences da casa do suspeito e logo após ela foi encaminhada à delegacia para registro de ocorrência e solicitação de medida protetiva para resguardar a integridade da vítima.

Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da Serra , delegada Ana Karolina Marques Costa Sou, a vítima apresentava uma lesão no braço direito, supostamente realizada pelo suspeito. Já a denúncia de cárcere privado não foi confirmada. O caso segue sob a investigação da Deam da Serra.

