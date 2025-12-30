ES 146 recuperada: via conecta as montanhas ao litoral sul capixaba

today29 de dezembro de 2025 remove_red_eye45

O percurso, passando por Alfredo Chaves pela ES-146, encurta em cerca de 60 km a viagem em comparação ao trajeto feito pelo trevo de Viana. A estrada conecta a BR-262 às praias do Sul capixaba, atravessando o município de Alfredo Chaves e suas paisagens naturais e atrativos turísticos.

A Rodovia ES-146, principal rota de acesso para turistas vindos de Minas Gerais rumo ao litoral sul do Espírito Santo, recebeu ampla recuperação para melhorar a mobilidade e o acesso. A estrada conecta a BR-262 às praias de Anchieta, atravessando o município de Alfredo Chaves e suas cachoeiras e vales.

De acordo com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), as obras já contam com avanços significativos na recuperação da via, trazendo mais segurança para os motoristas. Nos trechos de Alfredo Chaves as melhorias são visíveis e vem facilitando o fluxo de veículos.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Alfredo Chaves destaca que a revitalização beneficia turistas que buscam as pousadas e atrações locais e também mineiros que frequentam as praias do sul capixaba. O percurso, passando por Alfredo Chaves pela ES-146, encurta em cerca de 60 km a viagem em comparação ao trajeto feito pelo trevo de Viana.

No trajeto por Alfredo Chaves, os visitantes encontram diversos pontos turísticos, como a famosa Cachoeira de Matilde, a maior queda livre do Estado, a Estação Ferroviária de Matilde, a Cachoeira Vovó Lúcia, a rampa de voo livre de Cachoeira Alta, além de variados empreendimentos de agroturismo, vales e cachoeiras.

Para o prefeito Hugo Luiz, a rodovia é estratégica tanto para o turismo quanto para o escoamento da produção agrícola local. “Precisamos melhorar o acesso às comunidades, aos pontos turísticos e aos empreendimentos, e a ES-146 é um elo fundamental para isso, fortalecendo nosso turismo e agricultura”, afirmou.

O DER detalha que as obras incluem a restauração do pavimento, a implantação de sistemas de drenagem e a sinalização horizontal e vertical, ampliando a segurança dos usuários.

Trechos contemplados

A obra abrange o trecho da ES-146 entre o entroncamento com a BR-262, no Posto do Café (Rodovia Francisco Stockl), passando por Alfredo Chaves e seguindo até o entroncamento com a BR-101, totalizando 43,39 km. A extensão entre a ES-146 e o trevo de Ubu, em Anchieta, soma mais 18 km. Ao todo, já foram recuperados os 61 km de rodovia, com um investimento superior a R$ 94 milhões.