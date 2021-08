ES anuncia seis mil consultas de neurologia pediátrica na Região Metropolitana

Foi anunciado nesta segunda-feira (30) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a oferta de seis mil consultas de neurologia pediátrica na região Metropolitana da Grande Vitória. A ação é fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), e o Município de Cariacica, tendo como objetivo diminuir a demanda reprimida e dar celeridade ao atendimento especializado.

O procedimento será realizado por meio do credenciamento do município com uma empresa especializada. O Estado vai investir R$ 240 mil na ação. Ao todo, serão beneficiados usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado que estejam na fila da Regulação da Região Metropolitana.

A previsão inicial é de que sejam realizadas 500 consultas mensais, sendo escolhido um sábado por mês para o mutirão com aproximadamente 100 atendimentos aos cidadãos. Atualmente, 4.800 pacientes aguardam por uma consulta nesta área.

“Algumas das ações que podemos tomar no Governo para melhorar a vida das pessoas realmente me emocionam. Muitos não sabem, mas um dos meus sobrinhos é autista. É um privilégio pra nós ter a chance de melhorar a vida de famílias que têm crianças com necessidades especiais. Por isso, sabemos que o diagnóstico precoce e o tratamento fazem toda diferença na qualidade de vida dessas crianças e suas famílias. Por isso, vamos ofertar essas seis mil consultas para dar fim a demanda reprimida no Espírito Santo”, afirmou Casagrande.

A superintendente da região, Cybeli Pandini, ressalta como o serviço irá beneficiar a população e a importância da parceria entre Estado e Cariacica. “A parceria fortalece essa relação bipartite do SUS. Existe uma demanda reprimida grande para consulta de neuropediatria. O município teve agilidade para contratação e o Estado fará o financiamento. Enquanto a população será beneficiada com o atendimento, o município assume o protagonismo na oferta de serviços especializados”, destacou.

O acordo do Estado com o município foi pactuado por meio da Portaria Estadual N° 150-R de 29 de julho de 2021 e da Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), N°120.

Como acessar as consultas

Para ter acesso às consultas de neurologia pediátrica, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência para ser avaliado pelo médico. Caso haja necessidade, o profissional irá realizar o cadastro no Sistema de Regulação Estadual e o paciente será encaminhado aos procedimentos adequados.