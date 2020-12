ES é o Estado com maior taxa de investimento, segundo Secretaria do Tesouro Nacional

today10 de dezembro de 2020 remove_red_eye25

O Espírito Santo é o Estado com a maior taxa de investimento do Brasil, segundo aponta o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com o levantamento, até o 4º bimestre de 2020, o Estado havia investido 9% da receita total no planejamento e execução de obras, aquisição e instalação de materiais, entre outros investimentos que representam mais de R$ 1 bilhão.

Na sequência aparecem Pará (8%), Paraná e Mato Grosso do Sul (7%) e Bahia (6%). Nas demais Unidades da Federação os investimentos ficaram entre 1% e 5% da receita total.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, explica que ter a maior taxa de investimentos públicos do País significa que, proporcionalmente, o Estado está destinando mais recursos para obras públicas, instalações, equipamentos, inversões financeiras e outros gastos de capital.

“Do ponto de vista de contribuintes, a ampliação de investimento público costuma ser desejado, porque sinaliza expansão de infraestrutura e da capacidade do Estado em prestar serviços públicos”, explicou o subsecretário.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoreti, destaca que o dado apresentado pela STN prova como o bom controle nas contas públicas pode se refletir em melhorias para a população.

“O governador Renato Casagrande e nós, da Secretaria da Fazenda, estamos sempre atentos à capacidade fiscal do Estado. Graças a esse cuidado com o dinheiro dos contribuintes é que está sendo possível manter investimentos em diversas áreas sensíveis à população”, destacou Pegoretti.