ES é um dos estados escolhido no verão pela maioria dos turistas

Os atrativos turísticos do estado do Espírito Santo foi um dos mais procurados pelos turistas da região Norte para o período do verão. A constatação é de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo com agências de viagens do Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia e Roraima. Tirando o segmento “Sol e Praia” (38%), os viajantes da região foram os que mais buscaram o turismo de natureza/ecoturismo (25%). O levantamento trouxe, ainda, que quase metade deles (46%) irão viajar em família.

Além destas informações, o estudo trouxe a perspectiva das empresas da região em relação ao desempenho, faturamento, demanda de serviços e geração de empregos de outubro de 2019 a março de 2020.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esses dados vêm coroar o ano de 2019, que apresentou vários resultados positivos. “É cada vez mais notória a participação dos turistas da região Norte no crescimento do turismo no país e dos empresários que pretendem investir ainda mais neste setor. Isso é um importante impulso para continuarmos trabalhando ainda mais para desenvolver o setor turístico nacional, gerando emprego e renda”, finalizou.

Quando observamos por estado, os turistas de Rondônia buscaram no estado do Espírito Santo o descanso no verão.

Sondagem empresarial

Realizada pelo Ministério do Turismo, o estudo é realizado semestralmente, e pretende avaliar a percepção de desempenho, no cenário atual e futuro, das agências e operadores turísticos, além de identificar o comportamento do consumidor sob a perspectiva dos empresários para os períodos de alta temporada.

O objetivo da sondagem é auxiliar as empresas da região do setor de agenciamento de viagens a avaliarem nichos de mercados a serem melhor explorados. Com esta sondagem, por exemplo, é possível identificar que os turistas das agências consultadas pela pesquisa não têm certos estados como escolha, para a viagem no período.