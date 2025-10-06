ES Gás inicia distribuição de gás natural em Guarapari

A ES Gás, distribuidora de gás canalizado do Espírito Santo, realizou no último dia 3 de outubro, o início da distribuição do gás natural canalizado no município de Guarapari. A data marca a entrada da companhia no 7° município mais populoso do estado, com forte vocação turística e comercial, reforçando o compromisso da empresa com a interiorização da infraestrutura energética capixaba.

“A chegada do gás natural a Guarapari, fruto do programa ES Mais+Gás e do compromisso da ES Gás com a interiorização da infraestrutura energética mostra visão estratégica de investir aliando inovação, preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Estamos avançando na modernização da matriz energética, atraindo investimentos, ampliando a competitividade e oferecendo uma fonte de energia mais eficiente e de menor impacto ambiental. Esse é um passo concreto para promover desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população capixaba”, afirma o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

Além da presença do Governador, a solenidade contou com o Vice-governador, Ricardo Ferraço, o Prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, representantes de entidades e autoridades capixabas.

O gás natural possui diversas vantagens já conhecidas, como alto rendimento energético e tarifa regulada, que favorecem a atração de novos investimentos nas regiões em que está presente. O energético também oferece mais segurança e uma combustão mais limpa em relação aos combustíveis tradicionais, contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa e particulados, alinhando-se às metas de sustentabilidade do estado.

“Hoje estamos entregando um grande avanço para o desenvolvimento de Guarapari com o projeto de ampliação do serviço de gás. Essa iniciativa vai trazer mais modernidade, atrair investimentos, gerar emprego e garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Quero destacar e agradecer o apoio fundamental do Governo do Estado, na pessoa do governador Renato Casagrande, que tem olhado com carinho e responsabilidade para Guarapari. Esse trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado mostra que, quando somamos forças, conseguimos entregar resultados que transformam a vida das pessoas. Estamos construindo uma cidade mais preparada, mais competitiva e cada vez melhor para se viver”, comenta o Prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges.

O início da distribuição de gás natural é mais uma entrega viabilizada pelo programa de governo ES Mais+Gás, iniciativa estratégica que visa impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável do Espírito Santo por meio do setor de gás natural e biometano. Em suas metas, o programa prevê a expansão da rede de distribuição a mais 13 municípios capixabas até 2034. Guarapari é o primeiro município contemplado e o 14° município a ser atendido pela ES Gás, consolidando o avanço da infraestrutura energética no estado.

“Combustível versátil, menos poluente. O primeiro em viabilidade para a transição energética. Ano passado lançamos o ES Mais+Gás com metas claras para expandir a oferta no estado e em pouco tempo a rede de distribuição chega a Guarapari. Município importante! Trabalhamos para atração de empreendimentos para a região, com capacidade de gerar empregos. Essa oferta tem a capacidade de ampliar a competitividade e novas oportunidades, estimulando o desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, afirma o Vice-Governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

Durante o evento, a ES Gás apresentou os investimentos realizados no último ano no município, com destaque para R$ 25 milhões aplicados, a instalação de 35 quilômetros de rede e a geração de 90 empregos diretos para as obras. A companhia também reforçou o potencial de atender aproximadamente 18 mil habitantes de Guarapari com a rede já construída até o momento, promovendo mais conforto e eficiência energética para a população.

Na data, a ES Gás também anunciou os investimentos para o município no seu plano de 5 anos. Até 2030, serão mais R$ 90 milhões investidos na expansão da rede de distribuição de gás em Guarapari, totalizando R$ 115 milhões de investimentos em 6 anos.

“Guarapari é um município estratégico para o Espírito Santo, não apenas por sua reconhecida vocação turística, mas também pelo seu potencial de desenvolvimento em diversos setores da economia. A chegada do gás natural canalizado representa um avanço significativo na modernização da matriz energética capixaba, promovendo mais eficiência, sustentabilidade e competitividade. Com essa iniciativa, ampliamos a presença da ES Gás no estado e damos mais um passo importante na democratização do acesso ao gás natural, fortalecendo a infraestrutura dos municípios e impulsionando novas oportunidades de crescimento”, comenta o diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo.

Ao todo, serão mais 65 quilômetros de rede no município, incluindo a conexão com a rede de Anchieta, e 16 mil unidades conectadas, com potencial para atender mais de 35% da população municipal nos segmentos residencial, comercial, automotivo e industrial. A iniciativa reforça o papel da ES Gás como agente de desenvolvimento sustentável e competitivo para o Espírito Santo.