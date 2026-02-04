ES Gás se reúne com Arnaldinho e anuncia investimento de R$ 16 milhões em Vila Velha

Acompanhado por secretários e autoridades municipais, o prefeito Arnaldinho Borgo reuniu-se, nessa terça-feira (3), em Vila Velha, com representantes da empresa ES Gás, responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Espírito Santo. A empresa atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, termoelétrico e de climatização e cogeração, atendendo a mais de 89.360 unidades consumidoras no Estado.



No encontro, a concessionária apresentou os investimentos previstos para o município ao longo de 2026. A previsão é de garantir aportes no valor estimado de R$ 16 milhões para a expansão da rede de distribuição de gás natural e a ampliação do número de consumidores atendidos em Vila Velha.



O objetivo da ES Gás com essa expansão é implantar aproximadamente 10 quilômetros de redes, beneficiando bairros como Itapuã, Centro e Novo México, por exemplo. Com a ampliação da infraestrutura, a expectativa é possibilitar a conexão de 4.500 novas unidades consumidoras, alcançando uma média de 10 mil pessoas. Dessa forma, o fornecimento de gás natural passará a atender mais de 30% das residências verticais de Vila Velha.



Parceria estratégica

O prefeito Arnaldinho destacou a importância da parceria firmada com a concessionária e com o setor produtivo, ressaltando que investimentos desse porte impulsionam o desenvolvimento urbano, fortalecem a economia local, geram novas oportunidades e resultam em mais qualidade de vida para a população.



Segundo ele, o investimento da ES Gás também fortalece a infraestrutura energética de Vila Velha e cria um ambiente ainda mais favorável à atração de novos empreendimentos capazes de gerar empregos e aumentar a sustentabilidade do processo de desenvolvimento da cidade.



“A ampliação da rede de gás natural representa mais eficiência energética, maior competitividade para o setor produtivo e mais comodidade para a nossa população. Esses investimentos da ES Gás ajudam a preparar a infraestrutura de Vila Velha para o futuro”, resumiu Arnaldinho.



Para Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Vila Velha vive um ciclo consistente de crescimento e a expansão da rede de gás natural acompanha esse avanço, garantindo melhores condições para a indústria, o comércio, os serviços e também para os moradores.



“Quando ampliamos o acesso a uma matriz energética mais limpa e eficiente, estamos investindo diretamente no futuro econômico e ambiental do nosso município, o que reflete o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento sustentável. Essa parceria com a ES Gás não é um passo importante e estratégico para consolidar Vila Velha como referência em ambiente de negócios e qualidade de vida no Espírito Santo.”



Mais cultura, esporte e turismo

Ainda durante o evento, além dos investimentos em infraestrutura, a ES Gás reforçou seu apoio a projetos culturais e esportivos realizados em Vila Velha. Para 2026, a empresa prevê a destinação de mais de R$ 1,5 milhão – por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) – a iniciativas que promovam a cultura, o esporte e o turismo no município canela-verde.



A ES Gás também apresentou o trabalho realizado em parceria com o município, para o remanejamento da rede de distribuição de gás encanado em Vila Velha, para viabilizar obras de macrodrenagem. Em 2025, a companhia investiu cerca de R$ 500 mil nessas adequações.



O diretor técnico-comercial da ES Gás, Raphael Pereira, encerrou o encontro salientando o potencial de crescimento de Vila Velha e a importância dos investimentos da empresa, na cidade.



“Vila Velha é um município em constante crescimento e com grande relevância para o desenvolvimento capixaba. Por isso, a ES Gás mantém uma relação de parceria com a Prefeitura e segue investindo para ampliar sua infraestrutura e democratizar o acesso dos moradores locais à rede de distribuição de gás natural”, afirmou.

