ES | Morre prefeito vítima da Covid-19 e vice, que morava nos EUA, retorna

today23 de julho de 2020 remove_red_eye136

Morreu na noite desta quarta-feira, vítima da Covid-19, o prefeito de Água Doce do Norte, Paulo Márcio Leite Ribeiro, de 50 anos. Ele estava internado em um hospital de Colatina há 17 dias e, ontem, seu quadro clínico piorou e entrou em coma. Segundo informações, Paulo estava entubado e os rins já não estavam funcionando.

O corpo foi sepultado agora pela manhã (23) no cemitério do distrito de Santo Agostinho, em Água Doce do Norte.

Vice volta dos EUA

Um fato inusitado que repercutiu em todo o estado foi que a cidade ficou sem vice-prefeito durante um bom tempo e até a internação de Paulo Márcio. É que Jacy Donato (PV) estava morando nos Estados Unidos e recebendo seu salário, de acordo com o Portal de Transparência do município.

Agora Jacy assume a cidade.