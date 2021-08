ES tem cerca de 1,2 milhão de doses de Influenza disponíveis

today19 de agosto de 2021 remove_red_eye36

Ao todo, cerca de 1.225.000 doses de vacinas da Influenza estão disponíveis à população para a imunização contra a gripe no Espírito Santo para a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Com 2.561.200 doses distribuídas, foram aplicadas 1.335.408. Até esta quarta-feira (18), o Estado apresentava cobertura vacinal total de 67,4% nos grupos prioritários em que há meta de vacinação, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, é importante que toda a população-alvo da campanha, ou seja, acima dos seis meses de idade, seja imunizada.

“O apelo é que as pessoas não deixem de se vacinar contra a Influenza. Temos doses disponíveis nos municípios à população acima dos seis meses de idade. Aqueles que se encontram aguardando a D2 contra a Covid-19 ou que já completaram o esquema podem e devem se vacinar, seguindo o intervalo mínimo recomendado entre as vacinas”, orientou Danielle Grillo.

A coordenadora explica que é necessário o intervalo de 14 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e da Influenza. “A orientação é que seja feita primeiramente a aplicação da vacina Covid-19, e atentar-se ao intervalo de aplicação entre as vacinas contra a Covid-19 e Influenza, que são de 14 dias”.

Até esta quarta-feira (18), a cobertura vacinal dos públicos-prioritários é de 73,8% para crianças; 70,6% para gestantes; 72,6% para puérperas; 62,1% trabalhadores da saúde; 104,4% indígenas; 64,5% idosos; e 49,2% para professores.

Cobertura vacinal por municípios

No Espírito Santo, conforme dados do SIPNI, desta quarta-feira (18), 17 municípios já haviam atingido a cobertura vacinal total do grupo prioritário preconizada pelo Ministério da Saúde – acima dos 90%, entretanto, de forma heterogênea entre os grupos.

São eles: Brejetuba, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Sooretama e Vila Valério.

Por outro lado, três municípios ainda não atingiram ao menos 50% de cobertura vacinal desde o início da Campanha: Alegre (48,70%), Mantenópolis (35,80%) e Colatina (14,60%).