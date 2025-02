Escola de 1.200 alunos em Jardim Camburi é climatizada após ação do deputado Gandini

today21 de fevereiro de 2025 remove_red_eye55

Objetivo é cumprir a Lei n° 11.605/22, do deputado estadual, que obriga o Estado a garantir temperaturas adequadas, entre 20°C e 23°C, nas salas de aula das escolas públicas estaduais

Vinte novos aparelhos de ar-condicionado já estão em pleno funcionamento em 15 salas de aula, além de espaços de educação especial e coordenação pedagógica da Escola Estadual Professor Renato Pacheco, em Jardim Camburi, Vitória. A climatização foi realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), após articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

A escola, que já contava com climatização no setor administrativo, auditório e laboratórios, agora oferece mais conforto térmico para os 1.200 alunos do ensino médio e técnico integrado. O diretor da unidade, Diassis Ximenes, celebrou a conquista e destacou a importância da melhoria.

“As salas eram muito quentes, e os ventiladores apenas jogavam vento quente nos alunos. O conforto térmico vai melhorar o desempenho dos estudantes e professores. Nossa escola já tem uma boa avaliação, e esse avanço vai nos permitir crescer ainda mais”, afirmou Ximenes.

A entrega da climatização aconteceu após uma ação direta do deputado Gandini. Durante visita à escola na última segunda-feira (17), ao lado do vereador Bruno Malias (PSB) e da liderança comunitária Wellington Barbarioli Júnior, o Juninho Barbarioli, o parlamentar ouviu as queixas dos alunos sobre o calor nas salas de aula e entrou em contato com a empresa EDP, responsável pela ligação da nova subestação à rede elétrica.

A resposta foi imediata: a obra, que estava prevista para ser concluída no dia 13 de março, foi antecipada para esta semana e finalizada ontem (20), garantindo o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado, para a alegria dos alunos.

“Quero agradecer especialmente ao deputado Gandini porque o conforto térmico é essencial. O apoio dos representantes públicos faz toda a diferença. Eles são a voz da comunidade e pressionam para que as demandas saiam do papel. Sem essa cobrança, essa data certamente não sairia tão rápido”, destacou o diretor da escola.

Vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Gandini é o autor da Lei Estadual nº 11.605/2022, que obriga o Estado a garantir temperaturas adequadas, entre 20°C e 23°C, nas salas de aula das escolas públicas estaduais.

“A climatização das escolas capixabas é uma pauta do nosso mandato desde 2022. A lei foi aprovada e hoje o Estado tem um plano para climatizar todas as unidades até 2026. A Escola Renato Pacheco é mais uma a receber essa melhoria essencial para professores e estudantes”, afirmou o deputado.

E reforçou: “Nosso mandato trabalha com resultados. Educação de qualidade passa por estrutura adequada, e ninguém merece estudar no calor! Seguimos acompanhando e cobrando até que todas as escolas do Estado estejam climatizadas.”

créditos Gleberson Nascimento/Assessoria Parlamentar