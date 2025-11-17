Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves abre período de matrículas e rematrículas

A Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves (EFAAC), mantida pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), anuncia o período de matrículas e rematrículas abertas para o ano letivo de 2026, que vai até 19 de dezembro de 2025.

Com base na pedagogia da alternância, a escola oferece uma educação diferenciada, que alia o aprendizado teórico em sala de aula com a prática nas comunidades e propriedades rurais das famílias dos estudantes. O objetivo é promover o desenvolvimento equilibrado, humano e sustentável, valorizando o campo e fortalecendo a agricultura familiar.

A EFAAC oferece ensino fundamental – anos finais e o curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio, proporcionando aos alunos uma formação completa, com foco na prática agroecológica, cidadania e inserção produtiva no meio rural.

Entre as atividades desenvolvidas pela escola estão aulas práticas, experiência em casa e na escola, visitas de estudo e eventos culturais, que reforçam o vínculo entre educação, família e comunidade.

Endereço: Rua Padre Pietrogrande, s/nº – Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves-ES

Contato: (27) 99686-1192

Redes sociais: Facebook.com/EFAAC

@efaac.mepes