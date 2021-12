Escola Magdalena Pisa será transformada em unidade de tempo integral em Itapemirim

today13 de dezembro de 2021 remove_red_eye73

A unidade educacional Magdalena Pisa, em Itaipava, será a primeira escola de ensino de tempo integral do município. Isso foi possível em função da adesão da Prefeitura de Itapemirim ao Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral (Proeti) desenvolvido pelo Governo estadual.

O programa se fundamenta na multidimensionalidade dos sujeitos, a ser considerada em todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, garantindo interações e estratégias para o desenvolvimento não apenas intelectual, mas também social, emocional, físico e cultural.

A escolha da unidade educacional Magdalena Pisa, se deu em função de a escola possuir condições físicas adequadas para a implantação de ensino de tempo integral, com espaços para instalação de laboratórios, salas amplas e estruturadas, bem como quadra poliesportiva e refeitório para o atendimento dos alunos nos períodos matutino e vespertino.



O objetivo da escola em tempo integral é atender o mundo atual, centrado não apenas no conhecimento científico tradicional, mas alinhar o aprendizado ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais do sujeito a fim de prepará-lo para o convívio social, respeito às diferenças, abertura para o novo, dentre outras ações a serem incorporadas no processo de ensino-aprendizagem.



Para a secretária municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha, “os conteúdos pedagógicos devem ser articulados aos saberes dos alunos e comunidades, de maneira a dialogar com as diferentes linguagens. Tudo isso resulta em experiências formativas que envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos socioculturais”, pontuou.