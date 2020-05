EscoLAR fecha primeiro mês com 70% de engajamento dos alunos da Rede Estadual

O primeiro mês do Programa EscoLAR, desenvolvido pelo Governo do Estado, encerra com o engajamento de 70% dos alunos da Rede Estadual à plataforma Google Sala de Aula. Os dados do monitoramento mostram que mais de 165 mil alunos estão acessando a plataforma, que funciona como uma sala de aula virtual e permite o contato diário com os professores.

O EscoLAR consiste na oferta de atividades pedagógicas não presenciais aos mais de 230 mil estudantes que, em virtude da pandemia da Covid-19, não estão tendo aulas presenciais. O programa engloba a transmissão de teleaulas pela TV, o acesso patrocinado do Governo do Estado ao Google Sala de Aula, além de outras formas de integração escola-família e aluno e professor. Apesar de não contar como dia letivo, proporciona a continuidade do acesso aos conteúdos. O engajamento, segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, é positivo.

“O programa foi criado em um tempo muito específico para todos nós, o tempo da pandemia do novo Coronavírus. É um tempo não só de cuidados, mas também de muito trabalho. Só conseguimos implementar o EscoLAR graças ao trabalho, esforço, empenho e dedicação de professores, diretores, gestores, superintendentes e demais profissionais da Educação. Os 70% de acesso dos alunos ao ambiente virtual e significativo, muito maior do que temos visto em outros lugares e mostra, portanto, o trabalho comprometido e planejado que fizemos e os resultados que vem a partir de um trabalho como este”, declarou.