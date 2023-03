Escolas de Anchieta são destaque em avaliação de qualidade

Mais uma vez os estudantes de Anchieta ganharam destaque positivo no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) e demonstraram os avanços das escolas desde que a prefeitura implantou ações ligadas ao Programa Anchieta Criativa e Empreendedora.

Os resultados preliminares do Paebes trazem boas notícias para a educação do município. Além de Anchieta estar bem acima da média dos municípios capixabas em todas as séries e componentes curriculares, os dados apontam uma crescente constante na comparação com o ano anterior.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, comemorou a boa avaliação dos estudantes do município. “Estamos felizes com esse resultado e mais felizes ainda em saber que estamos no caminho certo. Nosso objetivo é continuar trabalhando em busca de resultados cada vez melhores”, ponderou.

Dentre os dados, vale destacar os dados do 5º ano e os dados de Língua Portuguesa, escrita e leitura do 2º ano, além da diminuição do percentual de alunos com aprendizado abaixo do básico e do percentual de alunos com aprendizado adequado.

Esses resultados demonstram que as ações do Programa Todos Pelo Aprendizado com base em indicadores educacionais, implementado em 2022, já tem conseguido alavancar o aprendizado na rede municipal.

Há escolas que mantiveram os altos índices que já obtiveram ao longo dos últimos anos. É o caso das unidades Emeb Alcides Ceccon (Praia dos Castelhanos), Emeb Tia Marlene Petri (Alto Pongal), Emeief Simpatia (Simpatia).

Já outras melhoraram muito na avaliação. Como a Emeb Limeira (Limeira), a EMEIEF Profª Edma Maria Mezadre Mulinari (Baixo Pongal), a EMEIEFM Zuleika Flores Purificação (Jabaquara), a EMEB Patrícia Fernandes Roffes (Nova Esperança), EMEF Professor Tio Liliu (Centro) e a EMEIEF Profª Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol).

