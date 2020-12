Escolinha do Galo: meninas e meninos de 7 a 17 anos podem se escrever para jogar futebol

O Município de Itapemirim firmou uma parceria com o Clube Atlético Itapemirim e estará implantando na cidade a Escolinha do Galo, que ofertará vagas nas categorias feminino e masculino para atletas de 7 a 17 anos.

No próximo ano o Clube Atlético Itapemirim disputará diversas competições, entre elas o Campeonato Estadual, Copa Espírito Santo, Copa A Gazetinha e outras competições que ainda serão marcadas pela Federação Capixaba de Futebol.

Segundo Ana Carla Araújo Wichelo, Secretária de Esportes de Itapemirim, o objetivo da parceria é recrutar novos jogadores para formarem as categorias de base do Clube Atlético Itapemirim, campeão capixaba da 1ª divisão e Campeão da Copa Espírito Santo de 2017. Além destas conquistas o Galo da Vila foi Vice-campeão da Copa Verde 2018, que é uma competição nacional, onde foi derrotado pelo Paysandu de Belém do Pará.

As inscrições podem ser realizadas no Estádio José Olívio Soares (estádio do Atlético da Vila), que fica na Rua Argentino Fonseca. O Projeto já está funcionando as segundas, quartas e sextas-feiras de 8 às 10, e de 14 às 16 horas.