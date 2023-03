Eslováquia quer estreitar relação com o Espírito Santo

today7 de março de 2023 remove_red_eye61

O governador Renato Casagrande, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos e mais 19 deputados estaduais participaram na noite desta segunda-feira, 6, de um encontro com o Cônsul da Eslováquia no Espírito Santo, Gerardo Molina.

Com espaço territorial e população semelhante ao Espírito Santo, a Eslováquia, país que atualmente passa por forte recessão, abriu um canal de diálogo em busca de estreitar os laços entre o país europeu e os capixabas. “Nós registramos um aumento de 900% no preço do gás. O ES tem forte produção do produto e nós estamos vendo nessa dificuldade uma possibilidade de estreitar a relação com o Estado”, ressaltou o Cônsul, Gerardo Molina.

“Além do potencial energético do Estado, aqui temos uma vocação logística que me faz dizer que o mundo precisa conversar com o Brasil através do Espírito Santo, e é nas dificuldades que se forjam boas oportunidades”, complementou Molina.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, que tem se destacado no comando do Legislativo estadual com a união dos parlamentares capixabas, ressaltou que o parlamento tem participado dos debates estruturantes, principalmente na área de gás e logística que visam o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

“Somos um estado com capacidade de investimento, com uma sequência de notas máximas de gestão, único estado que tem Fundo Soberano, com Fundo de Infraestrutura, com uma visão moderna, eficiente e estadista. Temos uma vocação logística importante, com forte produção de gás natural e podemos fortalecer nossa presença mundial. Somos parceiros do Governador em todas as ações que projetem positivamente o ES no cenário mundial”.

Além do presidente estiveram presentes no evento os deputados Allan Ferreira, José Esmeraldo, Alexandre Xambinho, Denninho Silva, Tyago Hoffman, Lucas Scaramussa, Mazinho dos Anjos, Janete de Sá, Lucas Polese, Danilo Bahiense, Dary Pagung, Hudson Leal, Alcântaro Filho, Coronel Welinton, Adilson Espínduda, Capitão Assumção, Raquel Lessa e Bruno Resende.

No evento, o Cônsul fez convite formal ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa para visitarem a Eslováquia. “Será um enorme prazer para a República Eslovaca receber os chefes dos dois Poderes para que possamos nos aproximar cada vez mais”, emendou Molina.

por Nety Façanha

foto Júnior Ferreira