Especialista em estética desvenda mitos e verdades sobre a drenagem linfática

Aliada de quem busca melhorar a saúde e transformar alguns aspectos da aparência corporal, a drenagem linfática consiste é uma técnica de massagem que auxilia o corpo na eliminação do excesso de líquidos e de toxinas, que podem ficar acumulados no sistema linfático devido a um desequilíbrio.

De acordo com Daniela Lopez, especialista em Estética e Cosmetologia, o principal objetivo da drenagem linfática é aumentar a velocidade da linfa, bem como seu volume.

“A linfa é o líquido que circula pelo sistema linfático. Quando estimulada pela drenagem, ela é direcionada ao sangue e, com isso, passa pelos rins, que realiza a filtragem. Na sequência, a linfa é eliminada pela urina, o que traz diversos benefícios às pacientes”, explica.



A drenagem linfática é utilizada em casos que vão além da estética, como no pós-operatório de várias cirurgias, com o objetivo de prevenir a formação de edemas.



Por se tratar de um procedimento estético – e, também, de saúde –, a drenagem linfática ainda causa diversas dúvidas. Dessa forma, Lopez selecionou três afirmações para explicar os principais mitos e verdades sobre o processo.



Drenagem linfática emagrece

Mito. Conforme apontado acima, a drenagem linfática elimina líquidos e toxinas que estão acumulados no organismo. Apesar de auxiliar na perda de medidas, o procedimento não tem impacto algum sobre o emagrecimento.



“Não há perda de gordura na drenagem linfática, então não podemos relacioná-la ao processo de emagrecimento. Dessa forma, o procedimento não é indicado para quem deseja perder peso, mas sim para quem quer eliminar líquidos e, com isso, perder medidas”, aponta a especialista.



Drenagem pode melhorar os sintomas da TPM (Tensão Pré-Menstrual)

Verdade. A drenagem linfática é uma grande aliada das mulheres que apresentam sintomas severos de TPM.



“O procedimento da drenagem atua na liberação de líquidos, o que faz com que as pessoas se sintam menos inchadas. Além disso, é possível ter vantagens relacionadas à diminuição dos sintomas de ansiedade”, conta.



Drenagem linfática ajuda no combate à celulite

Verdade. Mesmo que a drenagem linfática não auxilie na perda de peso, ela é uma das principais formas de combater as celulites, que incomodam muitas pessoas.



“Uma das principais causas da celulite é a retenção de líquidos e, como a drenagem linfática auxilia na liberação destes, previne esse problema, bem como melhora o aspecto das celulites que já existem”, finaliza Lopez.



Daniela Lopez é graduada em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Intradérmicos e Subcutâneos. Atua na causa da regulamentação da atuação de profissionais estéticos e cosmetólogos e é presidente da SindEstética. Lopez é autora do livro História da Legislação da Estética e Cosmetologia no Brasil e pesquisadora no campo clínico.



fonte MF Press Global