Especialista tira as principais dúvidas sobre abdominoplastia

today1 de julho de 2023 remove_red_eye77

De acordo com o especialista em cirurgia plástica, Dr. Bora Kostic, é necessário conhecer bem o procedimento antes de realizá-lo, por isso, o profissional responsável deve tirar todas as dúvidas do paciente

A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico que visa a melhoria estética do abdômen, removendo o excesso de pele e gordura, além de fortalecer os músculos da região. É uma intervenção bastante procurada, especialmente por pessoas que passaram por gestações, perda significativa de peso ou que desejam alcançar uma aparência mais definida na região abdominal.

No entanto, ainda existem muitas dúvidas comuns sobre o procedimento, mas que, de acordo com o especialista em cirurgia plástica, Dr. Bora Kostic, devem ser sanadas antes da realização da cirurgia.

“Para minimizar riscos e realizar um procedimento corretamente é fundamental que o paciente compreenda a técnica que será utilizada, riscos, benefícios, etc., tudo deve ser esclarecido”, afirma.

Principais dúvidas sobre a abdominoplastia

1. Quem é um candidato adequado para a abdominoplastia?

“Indivíduos saudáveis que estão próximos de seu peso ideal são bons candidatos para a abdominoplastia, mas é fundamental que cada paciente seja consultado individualmente para realizar o procedimento da melhor forma”, explica Dr.Bora Kostic.

2. Qual é o tempo de recuperação após a cirurgia?

“O tempo de recuperação varia de acordo com o paciente e a extensão da cirurgia, geralmente, é necessário um período médio de 3 semanas caso não haja complicações, com repouso moderado, mantendo atividades físicas leves para evitar o desenvolvimento de trombose”, explica.

3. Existem riscos associados à abdominoplastia?

“Como em qualquer cirurgia, existem riscos envolvidos, complicações como sangramento, infecção e formação de cicatrizes anormais podem ocorrer, embora sejam relativamente raras. É essencial escolher um cirurgião plástico qualificado e experiente para reduzir esses riscos”, afirma Dr. Bora Kostic.

4. A abdominoplastia deixa cicatrizes visíveis?

“O procedimento envolve uma incisão ao longo da linha do biquíni e no umbigo, o que gera uma cicatriz, no entanto, um bom cirurgião plástico posiciona a incisão de maneira estratégica, minimizando sua visibilidade e tornando-a discreta e pouco perceptível”.

5. A abdominoplastia é uma solução permanente?

“A cicatriz da abdominoplastia é permanente, mas quando feita por um profissional experiente, os resultados também dependem da prática regular de atividades físicas e do estilo de vida saudável, futuras gestações também podem afetar a aparência do abdômen ao longo do tempo”.

“É fundamental que as pessoas interessadas na abdominoplastia busquem um cirurgião plástico certificado, realizem uma consulta detalhada e esclareçam todas as suas dúvidas antes de tomar uma decisão. Cada caso é único, e é importante que o paciente tenha expectativas realistas e esteja comprometido com o pós-operatório para obter os melhores resultados possíveis”, indica Dr. Bora Kostic.

Sobre Dr. Bora Kostic

Dr. Velibor Kostić, conhecido como Bora Kostić, se formou em Medicina na Universidade Federal de Belgrado, na Sérvia, chegando a servir na guerra de 1999. Especializou-se em Cirurgia Geral e em Cirurgia Plástica no Hospital Geral de Bonsucesso.

Fez estágio no Departamento de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Microcirurgia do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro, revalidou o diploma de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina.

Bora é membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro ativo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Estética.