Espetáculo musical marca início da programação de Natal em Itapemirim

today27 de novembro de 2021 remove_red_eye41

O espetáculo musical “É tempo de Esperança” abriu com estilo a programação de natal na noite desta sexta-feira (26) em Itapemirim. Narrativas dramáticas embaladas ao som de músicas alusivas ao período trouxeram um enredo histórico sobre o nascimento de Jesus, o Natal e o Papai Noel, que entrou em cena, ao final do espetáculo, entronizado pelo prefeito Thiago Lopes, para ocupar uma casa instalada na Praça Domingos José Martins, local central do evento.

O público formado por 3 mil pessoas entre crianças, homens e mulheres acompanhou atentamente o desenrolar do espetáculo, que começa com a música “Que haja Luz”, cantada em solo, de maneira a anunciar a criação do mundo. Nesse momento, os personagens “Tempo” e “História” entram em cena para embalar a narrativa contemporânea sobre o Natal.

O repertório musical executado por uma orquestra de câmara sob a regência do maestro Inarley Carletti, foi interpretado ora por solistas, ora por um coral formado por 150 crianças da rede pública de ensino municipal.

Entre as músicas figuraram obras como “A História e o Tempo”, “E Dezembro Chegou”, uma versão do “Meu Filho e Salvador”, com a cena do anjo da anunciação; o “Primeiro Natal”, além de execuções tradicionais como “Hallelujah”, de Leonardo Cohen; e um novo arranjo de “Noite Feliz”, além de “Quero Ver Você Não Chorar” e “Marcas do Que Se Foi”.

“Preparar um espetáculo emocionante desses e com todo o carinho foi um modo da gente prestigiar o povo de Itapemirim nesse período em que estamos superando a pandemia”, destacou o prefeito Thiago Lopes.

E continuou: “Um presente para a cidade, pois passamos por um tempo difícil no qual perdemos tanta gente querida. E, hoje, com a vacinação nós estamos retomando à normalidade das coisas”, enfatizou.

Acompanhada pelos filhos de 11, 13 e 15 anos, Gizele Gomes da Silva, de 33 anos, moradora do bairro Rosa Meirelles, não escondia a emoção. “Está tudo muito lindo. Nós merecíamos tudo isso depois de um ano tão ruim para todo mundo por causa da pandemia”, pontuou irradiante.

Rodrigo Santos, 38 anos, morador de Itaoca, era outro que não perdia um só ato do musical. “É um espetáculo de verdade, com muita qualidade e boa seleção de repertório. A gente não vê isso em outros lugares. Ficamos muito orgulhosos em poder assistir e participar”, contou. Ele estava acompanhado da mulher e um filho especial de 16 anos, que se divertia muito com o evento.

Mesmo sem o protagonismo habitual nas missas, o padre José Carlos Ferreira, acompanhava do lado de fora da igreja em que é pároco, a de Nossa Senhora do Amparo, que fazia parte do cenário da apresentação do musical. “Itapemiritm celebra a abertura de um outro momento pós-pandemia. Um reencontro num momento em que nos lembramos do nascimento de Jesus. E tudo isso nos remete ao que é de mais sagrado para o cristão, a encarnação de Cristo Jesus, que se fez homem e habitou entre nós”, destacou.

Neste sábado (27), às 19:30h, e também nos dias 10 e 17 de dezembro também acontecem novas apresentações do espetáculo “É tempo de Esperança”, na Praça Domingos José Martins, que está toda decorada e ornamentada, com a casa do Papai Noel, árvore de natal e iluminação especial.

Também já estão programadas sessões de cinema na praça nos dias 11 e 18 de dezembro, 19:30h, com exibição de filmes alusivos ao natal. Para a diversão das crianças foram instaladas roda-gigante, carrossel e camas elásticas no local.